Exmánager de B King respondió, entre temor y nuevas amenazas, a señalamientos por doble homicidio en México: “No ha sido nada fácil”

Juan Camilo Gallego, antiguo representante del artista urbano, habló sobre el impacto de las acusaciones en su contra y el temor por su seguridad mientras la investigación sigue abierta en territorio mexicano

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Juan Camilo Gallego, exmánager de
Juan Camilo Gallego, exmánager de B King, teme por su vida tras el doble homicidio en México - crédito composición fotográfica Infobae

Juan Camilo Gallego, exmánager del artista urbano B King, habló públicamente luego de ser señalado en redes sociales y por algunos allegados, debido a su cercanía con los músicos asesinados en México.

W Radio recogió sus declaraciones mientras el caso sigue bajo la lupa de las autoridades mexicanas. En sus palabras, enfrentarse a las acusaciones tras la muerte de B-King y DJ Regio Clown “no ha sido nada fácil”.

Durante la entrevista, Gallego manifestó que su vida se transformó desde que la noticia del doble homicidio salió a la luz. Aseguró que se encuentra en una situación de resguardo y que teme por su integridad.

“Temo por mi vida, estoy escondido desde que se supo lo de la muerte. Estaba esperando salir bien; yo siempre di la cara, fui la persona que puso la denuncia, la cara ante los medios. Tengo mucho miedo, la verdad”, declaró ante los micrófonos de la emisora citada.

Juan Camilo Gallego teme por
Juan Camilo Gallego teme por su vida tras asesinato de B King y DJ Regio Clown - crédito X

El vínculo profesional con B King y el impacto de las amenazas

En un comunicado publicado en sus redes sociales el 5 de octubre de 2025, Gallego expresó agradecimiento por la relación profesional y personal que sostuvo con el cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King.

Reconoció que el fallecido artista fue “una pieza fundamental en su proceso profesional”. El exmánager anunció que comienza una nueva etapa en su vida marcada por la incertidumbre y la distancia de su país de origen. “Ojalá, nunca tengas que pasar por una situación como la mía, porque no ha sido nada fácil”, compartió en su mensaje al público.

El impacto de las amenazas recibidas llevó a Gallego a declarar que no regresará a Colombia. Argumentó que cualquier aparición pública o intento de volver podría poner en riesgo su vida, por lo que optó por mantener bajo perfil mientras avanza la investigación.

En su publicación, cerró: “Solo Dios conoce mi corazón, y estoy seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie”.

El exmánager, ahora bajo resguardo,
El exmánager, ahora bajo resguardo, expresó su preocupación por las amenazas recibidas y la incertidumbre que enfrenta desde que fue vinculado públicamente al caso de los músicos asesinados - crédito redes sociales

Juan Camilo Gallego continúa bajo resguardo y sostiene su inocencia ante los señalamientos que lo vinculan con el crimen, agradeciendo el apoyo a quienes han seguido su proceso y rechazando cualquier juicio anticipado.

“Estoy listo para seguir adelante, con la esperanza de que cada día sea una oportunidad para crecer y aprender. Que la bendición de Dios nos acompañe a todos”.

Investigación de la Fiscalía mexicana: avances y controversias

Las autoridades mexicanas ya habrían identificado a quienes serían los implicados en el asesinato de B King y DJ Regio Clown. Aunque la Fiscalía del Estado de México mantiene reserva judicial, se dio a conocer que los responsables estarían completamente identificados y localizados.

El País de México explicó que ya existen al menos siete personas detenidas, entre ellas una actriz venezolana, cuatro ciudadanos colombianos y dos mexicanos. Hasta ahora, ninguno de los aprehendidos ha sido vinculado formalmente con el doble homicidio y la Fiscalía no ha presentado pruebas directas.

Las familias de los colombianos arrestados cuestionaron la legalidad de las detenciones, alegando irregularidades y argumentando que sus allegados no están relacionados con los artistas ni con sus círculos cercanos.

La Fiscalía mexicana identifica a
La Fiscalía mexicana identifica a sospechosos del asesinato de B King y DJ Regio Clown, pero no presenta pruebas directas - crédito Reuters

Sthefanía Zapata, hermana de una de las detenidas, afirmó que existieron múltiples inconsistencias, incluyendo la supuesta captura arbitraria de personas solo por hallarse en proximidad a la zona del crimen. Telediario México reportó que en el mismo lugar donde fueron localizados los cuerpos se halló una camioneta vinculada al traslado de los músicos.

Hipótesis sobre el crimen y dudas familiares

La principal hipótesis apunta a una posible relación del doble asesinato con disputas entre grupos criminales locales. Medios mexicanos explicaron que la represalia podría haber respondido a una intromisión en negocios ilícitos.

Los cadáveres de los artistas se localizaron en Cocotitlán, Estado de México, junto a un mensaje firmado con las siglas “FM”, que corresponderían a la organización criminal conocida como Familia Michoacana.

No existe confirmación oficial por parte de la Fiscalía, mientras que los familiares de los músicos reclaman información transparente.

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, señaló en el pódcast Más Allá del Silencio que su hijo viajó para presentarse en un evento musical del que sospechó desde el inicio, ya que no conocía previamente a DJ Regio Clown.

La principal hipótesis del crimen
La principal hipótesis del crimen de B King y DJ Regio Clown apunta a disputas entre grupos criminales locales - crédito @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

Por su parte, Estefanía Agudelo, hermana del cantante, expresó sus dudas sobre la contratación y compartió la sospecha de que hubo elementos irregulares durante la logística del viaje.

Dos semanas después del hallazgo de los cuerpos, la investigación no muestra avances públicos sustanciales. Las familias de los artistas y de los detenidos permanecen a la espera de esclarecimientos por parte de las autoridades mexicanas.

