Empresas de energía se están quedando sin gas y cada vez hay más riesgo de un apagón en Barranquilla y Cartagena: queda poco

Colombia ha mantenido un sistema eléctrico fiable y no ha experimentado apagones generalizados desde la década de 1990, con el último apagón prolongado que duró casi 18 meses y terminó a principios de 1993

El déficit de gas natural en la Costa Caribe de Colombia encendió las alarmas del sector energético, ante el riesgo inminente de racionamiento eléctrico que podría afectar a millones de usuarios en Atlántico, Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Debido a la situación, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió a Caracol Radio que “hasta el momento se ha conseguido más o menos el 35% del gas que requieren las térmicas para continuar operando”, lo que compromete la estabilidad del suministro eléctrico en la región.

Y es que la situación exige decisiones urgentes del Gobierno para evitar cortes de energía, en especial, durante el mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena (Spec), previsto entre el 10 y el 14 de octubre. El riesgo de interrupciones eléctricas se intensificó por la insuficiencia de gas disponible para las plantas térmicas, responsables de sostener la demanda energética de la región Caribe.

Castañeda explicó al medio que el país enfrenta un dilema: “Lo más probable es que se deba suspender temporalmente el suministro de gas al sector industrial para evitar un racionamiento eléctrico en la Costa Caribe. Si no se toma esa decisión pronto, sí podríamos enfrentar cortes de energía en algunos departamentos”.

La región Caribe consume cerca del 35% de la energía nacional, por lo que cualquier interrupción en el suministro de gas a las plantas térmicas tendría un impacto directo sobre la vida cotidiana y la economía regional.

Cifras y causas del déficit de gas

El déficit de gas natural no es un fenómeno coyuntural, sino un problema estructural que se agrava año tras año. De acuerdo con cifras de Andeg, el faltante de gas para este año alcanza los 40 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 4% del consumo nacional. El dirigente advirtió que “el próximo año será de 130 millones y en 2027 podría llegar a 250 millones de pies cúbicos. Si no conseguimos nuevas fuentes o proyectos de importación, la situación se volverá insostenible”.

Añadió que, aunque el consumo industrial de gas en la región Caribe ronda los 60 millones de pies cúbicos diarios, el déficit supera los 80 millones, por lo que ni siquiera suspender el gas industrial cubriría toda la demanda.

Las causas de este déficit se relacionan principalmente con el mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena (Spec), que dejará fuera de servicio una infraestructura clave entre el 10 y el 14 de octubre. Castañeda recordó que “la planta de Cartagena tardó cinco años entre trámites regulatorios y construcción”, y que la expansión prevista de 80 millones de pies cúbicos aún no se ha concretado.

Regasificadora de Coveñas

Además, Ecopetrol anunció un nuevo proyecto de regasificadora en Coveñas, pero el presidente ejecutivo de Andeg considera que “los plazos son muy optimistas” y que la planta no entraría en operación antes de 2027. “Es un titular optimista, pero todavía biche”, afirmó al resaltar que este tipo de obras requieren entre cuatro y cinco años desde su discusión hasta su ejecución efectiva.

Llamado urgente y respuesta del Gobierno

Ante este panorama, Alejandro Castañeda insistió en la urgencia de que el Gobierno defina de inmediato qué industrias serán afectadas por la suspensión del suministro de gas, con el fin de liberar los volúmenes necesarios para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

“Si no conseguimos todo el gas, habrá que decidir si se raciona energía o gas. Lo más probable es que se corte el suministro a la industria para proteger la operación eléctrica. Es lo que históricamente ha hecho el Gobierno”, explicó el dirigente gremial.

Asimismo, alertó que “la situación cada vez es más compleja. Si no conseguimos fuentes ciertas, nos tocará depender totalmente de la importación de gas, y eso requiere que los proyectos estén listos a tiempo”.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que el abastecimiento está garantizado. El Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos activaron una hoja de ruta interinstitucional para evitar desabastecimientos durante el mantenimiento de Spec. El plan incluye coordinación operativa con el Centro Nacional de Despacho (XM), monitoreo en tiempo real desde Medellín y supervisión directa a las plantas térmicas.

Sobre esto, el ministro Edwin Palma aseguró que “se está actuando de manera preventiva, articulada y técnica para garantizar que el mantenimiento se realice sin afectar el suministro a los hogares y empresas del Caribe”. Sin embargo, mientras la coordinación institucional avanza, el sector privado insiste en que el país necesita acelerar las decisiones de inversión y ejecución de proyectos de importación, porque el tiempo se agota.

Perspectivas a futuro y advertencias

Mirando hacia el futuro, la solución estructural pasa por la puesta en marcha de nuevos proyectos de regasificación, como el de Coveñas, y la expansión de la planta de Cartagena. No obstante, Castañeda advirtió que “la planta de Cartagena tardó cinco años entre trámites regulatorios y construcción”, y que si los nuevos proyectos no se agilizan, el país podría enfrentar episodios recurrentes de racionamiento de gas o energía.

En la actualidad, existen más de diez proyectos en la región Caribe interesados en construir plantas de importación de gas, pero ninguno avanzó de manera definitiva debido a los trámites ambientales, las consultas con comunidades y la falta de decisiones gubernamentales.