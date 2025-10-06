Colombia

José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, pagará 28 años de cárcel por ser “determinador” en el secuestro de Piedad Córdoba en 1999

El exfuncionario deberá pagar la pena en prisión y, además, se le interpuso una millonaria multa: esto determinó la Fiscalía en su investigación

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
La investigación determinó que Narváez
La investigación determinó que Narváez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz - crédito Colprensa/DAS

Un juez penal especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, al hallarlo responsable como determinador del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, ocurrido el 21 de mayo de 1999.

La sentencia, que se fundamenta en la valoración de las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que Narváez Martínez deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario. Además, el fallo le impone una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes y lo inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El tribunal también declaró que el caso constituye un delito de lesa humanidad, lo que refuerza la gravedad de los hechos y su impacto en la memoria judicial del país.

Durante la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se determinó que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz, bajo la sospecha de que colaboraba con el ELN. Para sustentar su petición, entregó información clasificada obtenida por el DAS. Este intercambio de datos confidenciales fue un elemento clave en la configuración del delito.

La condena inhabilita a José
La condena inhabilita a José Miguel Narváez para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años - crédito Colprensa

El secuestro se materializó cuando miembros de las extintas Autodefensas (AUC) interceptaron a Piedad Córdoba mientras acudía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. La mantuvieron en cautiverio hasta el 4 de junio de 1999, fecha en la que fue liberada tras la intervención de diversos sectores políticos y humanitarios.

La privación de la libertad se extendió por 14 días, un periodo en el que la presión social y política resultó determinante para su liberación. El proceso judicial contra José Miguel Narváez Martínez se desarrolló bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, estableció la Fiscalía en un comunicado oficial.

Jaime Garzón y Claudia Julieta Duque: los otros dos casos por los que Narváez ya había sido condenado

Contra el exsubdirector del DAS ya pesaban otras dos condenas: una por su participación en el asesinato de Jaime Garzón; y otra por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.

Sobre la primera sentencia, emitida el 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá lo condenó a 30 años de prisión en primera instancia. Sin embargo, el monto de la condena fue revisado y ajustado en 2021, fijándolo en una pena de 26 años.

Casi dos décadas después del crimen, la justicia identificó a José Miguel Narváez como uno de los responsables intelectuales de ese crimen. La investigación judicial reveló que Narváez, descrito como “ultraderechista” por la Fundación Pares y con conexiones tanto en círculos militares como paramilitares, ejercía influencia como profesor en la Escuela Superior de Guerra.

José Miguel Narváez fue uno
José Miguel Narváez fue uno de los autores intelectuales del crimen del periodista, humorista y politólogo Jaime Garzón, en 1999 - crédito Colprensa

Durante ese periodo, Narváez estableció una relación cercana con Carlos Castaño, entonces líder jefe de las AUC. De acuerdo con los hallazgos del proceso, Narváez persuadió a Castaño de que Garzón constituía una amenaza, lo que resultó determinante en la decisión de atentar contra la vida del periodista.

Entre los argumentos que Narváez utilizó para convencer a Castaño, figuraban acusaciones de que Garzón mantenía supuestos vínculos con la guerrilla del ELN y que obtenía beneficios económicos a través de su participación en la liberación de personas secuestradas. Sin embargo, la justicia colombiana concluyó que estas afirmaciones carecían de fundamento, desestimando cualquier relación entre Garzón y actividades ilícitas.

Por el segundo caso, el exsubdirector del DAS fue condenado el 24 de agosto de 2024 a pagar 12 años y 5 meses en prisión, cuya sentencia dictó el Juzgado Décimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá

El exsubdirector del Das fue
El exsubdirector del Das fue condenado, en agosto de 2024, por tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque - crédito Colprensa

El proceso judicial reveló que Claudia Julieta Duque, reconocida por su labor junto al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) en investigaciones sobre homicidios de periodistas y violaciones a los derechos humanos, fue objeto de una campaña sistemática de persecución, amenazas y seguimientos.

Estas acciones se intensificaron después de que la periodista publicara una serie de artículos que vinculaban al DAS con el asesinato de Jaime Garzón.

Durante el juicio, varios exagentes del DAS ofrecieron testimonio en contra de José Miguel Narváez, señalándolo como el responsable de ordenar la recopilación de información privada y detallada sobre la periodista. El juzgado estableció que, bajo sus instrucciones, se exigió a los agentes la elaboración de informes minuciosos sobre los movimientos de Duque y de su hija, quien en ese momento era menor de edad.

Temas Relacionados

José Miguel NarváezDASSecuestroPiedad CórdobaCondenaColombia-Noticias

Más Noticias

De la Espriella, Iván Cepeda y Daniel Quintero lideran las movidas en redes sociales: la batalla por el poder arrancó en otras arenas

El estudio iTracking de Guarumo no mide intención de voto, pero sí demuestra cuáles precandidatos captan más la atención del público

De la Espriella, Iván Cepeda

Hay riesgo electoral en más de 100 municipios de Colombia, advirtió el ministro de Defensa

Autoridades nacionales implementan medidas urgentes para proteger la participación ciudadana en regiones afectadas por conflicto armado y narcotráfico, buscando evitar incidentes y garantizar la transparencia del proceso electoral

Hay riesgo electoral en más

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Netflix busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas historias

Las series de Netflix Colombia

ONU denunció que la producción de cocaína en Colombia se calcula con indicadores obsoletos: “No es suficiente”

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito declaró que el esquema utilizado en el país para estimar los niveles del comercio ilegal de estupefacientes no permite comprender de manera adecuada la magnitud del narcotráfico

ONU denunció que la producción

Reducción de la jornada laboral ya tendría consecuencias en la generación de empleo: se notaría en varios aspectos

El aumento de personas empleadas se atribuye a la disminución de horas semanales, pero expertos de Corficolombiana alertan sobre el impacto en la eficiencia y los costos empresariales

Reducción de la jornada laboral
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Colombia

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Pautips expone su visión sobre la maternidad y la infertilidad: “Viví soledad, frustración y culpa”

Yina Calderón aclaró video en concierto de Luis Alfonso en el que aparece tomada y llorando: “Se mató el amor de mi vida”

Deportes

Iván Mejía celebró ausencia de

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Esta es la razón por la que Unión Magdalena no ha descendido como Envigado, pese a tener peor promedio

Alfredo Morelos confesó que hizo trampa: se tiró en el penalti sancionado a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó

Yerry Mina fue desconvocado de la selección Colombia: cuál es la lesión que lo aleja de la ‘Tricolor’ frente a México y Canadá y quién sería el remplazo