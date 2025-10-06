Gustavo Petro explicó a que se refiere con la frase “libertad o muerte”: “No se define esa frase que es que se va a matar”

En varios actos oficiales y en diferentes escenarios donde ha pronunciado discursos, el presidente Gustavo Petro ha exhibido una bandera de color rojo, blanco y negro de “Libertad o muerte”.
Esta bandera ha generado controversia y un intenso debate en redes sociales, principalmente porque su simbolismo ha sido interpretado de diversas formas por la opinión pública.
Un reciente mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X reavivó la discusión pública.
En esta ocasión, el mandatario respondió a una crítica planteada por la economista María Andrea Nieto y, en su respuesta, aclaró el significado de la frase polémica utilizada en la bandera, señalando que “no se define esa frase que es que se va a matar”.
