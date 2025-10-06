Colombia

Gustavo Petro explicó a que se refiere con la frase “libertad o muerte”: “No se define esa frase que es que se va a matar”

El presidente respondió a las críticas que le hacen en redes sociales y explicó el verdadero sentido de la frase que ha generado controversia: según él no implica amenazas ni incitación a la violencia

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El mandatario colombiano utilizó su
El mandatario colombiano utilizó su cuenta de X para precisar el significado de la expresión que ha causado debate, descartando interpretaciones que sugieren un llamado a actos extremos - crédito César Carrión/Presidencia de la República

En varios actos oficiales y en diferentes escenarios donde ha pronunciado discursos, el presidente Gustavo Petro ha exhibido una bandera de color rojo, blanco y negro de “Libertad o muerte”.

Esta bandera ha generado controversia y un intenso debate en redes sociales, principalmente porque su simbolismo ha sido interpretado de diversas formas por la opinión pública.

Un reciente mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X reavivó la discusión pública.

En esta ocasión, el mandatario respondió a una crítica planteada por la economista María Andrea Nieto y, en su respuesta, aclaró el significado de la frase polémica utilizada en la bandera, señalando que “no se define esa frase que es que se va a matar”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLibertad o MuerteBandera libertad o muerteGobierno PetroDiscurso Gustavo PetroColombia-Noticias

