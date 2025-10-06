Colombia

Gregorio Eljach exige respeto a la ley y paz electoral en Colombia: “Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos”

El procurador advirtió sobre el impacto negativo de la polarización durante el proceso electoral y pidió a funcionarios abstenerse de intervenir en política para garantizar la transparencia

Yeison Andrés López Romero

Guardar
El procurador general, Gregorio Eljach,
El procurador general, Gregorio Eljach, solicitó a candidatos y partidos realizar campañas sin recurrir a discursos violentos - crédito Colprensa

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó una advertencia sobre los riesgos que representa el discurso de odio en la actual campaña electoral colombiana.

Esta declaración, difundida en pleno desarrollo del proceso electoral, pone bajo la lupa la responsabilidad de funcionarios y partidos políticos en un contexto donde la tensión política ha marcado episodios recientes y pasados de la historia del país.

El mensaje del procurador es un llamado preventivo ante escenarios de confrontación política y social.

Durante su intervención, Eljach hizo énfasis en que Colombia ha enfrentado repetidas crisis de violencia derivadas de diferencias sociales, económicas, políticas e ideológicas.

Estas situaciones, según explicó, siguen latentes y podrían reavivarse si los protagonistas del proceso electoral permiten que los discursos polarizantes tomen protagonismo.

“Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa”, expresó Eljach, planteando la necesidad urgente de buscar la “paz electoral” como condición indispensable para garantizar la tranquilidad y legitimidad democrática en el país, por lo que la advertencia surge en el contexto de señales crecientes de polarización.

