Francisco Barbosa explicó en detalle por qué renunció a su precandidatura presidencial y apuntó a Gustavo Petro: “No me quedan más opciones”

En una decisión que causó toda clase de reacciones en las redes sociales, el exfiscal General Francisco Barbosa anunció el domingo 5 de octubre de 2025 su decisión de retirarse de la contienda presidencial. En anhelo que tenía de llegar al primer cargo de la nación se truncó, entre otras, por la evidente preocupación frente a la falta de medidas de seguridad para poder recorrer los territorios.

En efecto, en entrevista a Infobae Colombia, el ex jefe del organismo judicial señaló que, a diferencia de otros candidatos, no recibió el incremento de protección necesario para su condición de exfuncionario; una situación que, según explicó, imposibilitó su participación en igualdad de condiciones y lo llevó a desistir de sus aspiraciones de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro.

E indicó que su intención ahora es contribuir a la unión entre diferentes sectores políticos y acompañar algún proyecto que represente consenso. Es decir, desde un rol menos protagónico, está listo para confluir en una coalición que le haga frente al actual Gobierno, que considera un constante peligro para la institucionalidad y el orden democrático, a su juicio amenazado por el hoy mandatario.

Infobae Colombia: ¿por qué justamente en este momento decide dar un paso al costado y declinar su deseo de aspirar a la presidencia?

Francisco Barbosa: Tomé la decisión de retirar mi nombre y de suspender una candidatura porque, pues evidentemente, no había iniciado ese ejercicio por falta de seguridad. A mí no me dieron la seguridad requerida y eso impide, efectivamente, que pueda existir posibilidad de adelantar una campaña en igualdad de condiciones. Y esto tiene relación directa con el ejercicio que yo tuve como fiscal General.

Mi condición de precandidato como exfiscal General difiere de otras personas que están en esa carrera electoral. Requería seguridad y esa seguridad no se me dio. Y, por supuesto, que en esas condiciones no hubo garantías para mí. Esto adicionalmente a la idea de que hay que ser sensatos y ante estas circunstancias buscar es unirse con aquellos que representen y que tengan una viabilidad y puedan hacer campaña electoral de forma libre en Colombia. El caso mío no lo pude hacer.

¿A qué hechos puntualmente se refiere cuando dice que no se le garantizó su seguridad? ¿Qué temores estaba afrontando usted en esta campaña?

Yo no tenía garantías para poder salir a diferentes lugares del país, porque justamente nunca tuve un incremento de mi seguridad por cuenta de la candidatura presidencial. Entonces, lo que se hizo antes bien fue incluso disminuir la seguridad mía y de mi familia durante, durante el último año. Eso hace que no existan condiciones de igualdad frente a lo que, a lo que va ocurriendo.

Frente a este escenario, no me quedaba ninguna otra razón más que decir que no, que no iba a ir más. Ya después del asesinato de Miguel Uribe (senador y precandidato presidencial), creo que el país está advertido de que no puede seguir ocurriendo estos hechos que interfieren en el debate electoral de una manera tan terrible.

Y Colombia es un país en donde la democracia, no solamente es un libre mercado de ideas, como se diría en los Estados Unidos, sino un país donde la democracia, también implica la aparición de balas y de sangre. Y evidentemente no puede admitirse en el marco de una posible campaña presidencial.

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el hoy exfiscal Francisco Barbosa ha sido tormentosa, por las fuertes críticas del extitular del ente acusador - crédito Presidencia

Entendemos que no pueda dar detalles sobre su esquema de seguridad y demás, pero en términos porcentuales, ¿en cuánto se disminuyó la protección para usted y para su familia?

Casi que en un 70 u 80 por ciento.

¿Estaba haciendo usted movilizaciones en el país o solamente estaba haciendo campaña desde su casa?

Traté de hacer movilización, de hacer movimientos en el territorio nacional, pero ante estas circunstancias yo no pude hacerlo. Imagínese usted, no tenía seguridad en los lugares a donde me dirigía. Tenía que viajar solo en los aviones; es decir, era muy difícil la situación en los aeropuertos porque estaba absolutamente solo. En fin, es muy difícil arriesgarse de esa manera en Colombia y no entender que estábamos viviendo y que estábamos viviendo unas circunstancias muy complejas.

En ese sentido, la verdad dejo eso ahí y continúo en mis actividades profesionales, que no son la política, sino están relacionadas con el ejercicio del derecho, el periodismo y la cátedra, que es lo que yo he estado haciendo desde el inicio de mi carrera profesional.

Creo que en el tema de la política, el ejercicio es esporádico, debe serlo, y mi profesión no es ser político: mi profesión es ser abogado, profesor universitario y columnista. Y seguramente opinar en diferentes medios.

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay encendió las alertas en el exfiscal Francisco Barbosa - crédito Colprensa

Habíamos visto que los ataques del presidente en contra suya y de su gestión en redes sociales no han cesado. ¿A qué cree usted que se debe esta insistencia?

Bueno, eso es parte de la discusión que estamos teniendo, y al mismo tiempo he recibido y durante este tiempo más de 100 mensajes del presidente de la República contra mí, en los que me difama, me insulta y me atribuye hechos que no corresponden a la realidad. Y eso también influyó en la decisión que tomo.

Es decir, cuando uno está en unas condiciones como las que yo estoy frente al país, con una campaña difamatoria encima por parte del mismo mandatario, pues no le quedan a uno más opciones. Si la persona que debe unir a la nación y garantizar la seguridad de los candidatos no lo hace, uno tiene que retirarse.

En consecuencia: ¿se retira entonces de la campaña presidencial, pero quizá ha contemplado unirse a otras candidaturas?

No, lo que quiero es ser un factor de unión y ojalá pueda servir para generar una unión entre diferentes posturas y candidatos. Y si puedo aportar en eso, pues sería ideal. Si no, por supuesto que, seguramente acompañaré alguna de las propuestas que vayan liderando o que tengan liderazgo dentro de este proyecto y seguramente eso se hará el próximo año. Pero por lo pronto yo estoy por fuera de la órbita electoral y de la órbita política.