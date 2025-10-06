Colombia

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

El humorista no solo respondió a las críticas, sino que desafió a la nueva generación a demostrar su talento en vivo, recordando el valor de quienes han construido la historia del humor en Colombia

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Jeringa le respondió a Johana Velandia por sus comentarios sobre su trabajo en una próxima producción teatral - crédito @jeringa__/IG

La controversia surgida en torno a la presencia de Jeringa en un evento de humor en el Teatro Universidad de Medellín ha puesto en primer plano el debate sobre el respeto entre generaciones de comediantes en Colombia.

El reconocido humorista respondió a los cuestionamientos de Johana Velandia, comediante como él y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, con un mensaje directo, por el tono de burla que empleó para referirse a la trayectoria de los comediantes en el país.

Tanto yo, Tola y Maruja, los compañeros de Sábados felices, los que ya no están, como Enrique Colavizza, Montecristo, hemos puesto un granito en la historia de este país del humor”, afirmó Jeringa inicialmente en un video difundido en redes sociales.

El comediante compartió dos videos en los que critica el comportamiento de su colega - crédito @jeringa__/IG

La polémica se originó cuando Velandia, integrante de una emisora matutina, expresó su sorpresa al ver a Jeringa en la nómina del evento, sugiriendo que se estaba “recogiendo todo lo viejo”.

En vista de los apuntes de la mencionada creadora de contenido, el humorista enfatizó la importancia de la trayectoria y el reconocimiento a quienes han construido el humor nacional.

Usted está comenzando. Le deseo mucho éxito. Pero ante todo, hombre, el respeto. Qué bueno que algún día tuviéramos el placer de conocernos, pero uno no puede destruir sin conocer a nadie”, agregó Jeringa, destacando la necesidad de valorar la experiencia.

En su mensaje, el humorista extendió una invitación a Velandia para que asista a su espectáculo y evalúe su trabajo en vivo: “Si puedes ir al Teatro Universidad de Medellín y ver mi trabajo, y si la gente no se ríe, te autorizo para que me despedaces. ¿Okey? Y después, muy bueno que te subieras tú para ver cómo lo haces ante mil personas en un teatro, como lo vengo haciendo yo hace treinta y cinco años en este país”, retó el humorista, resaltando la dificultad y el mérito de mantenerse vigente en el escenario durante décadas.

¿Qué hay pa’ dañar? Se
¿Qué hay pa’ dañar? Se estrena el 8 de septiembre en la app de RCN y en el canal de YouTube - crédito @quehaypadanaroficial/ Instagram

El comediante también aprovechó para recordar la influencia y el respeto que ha recibido y brindado a figuras emblemáticas del humor colombiano: “He trabajado con grandes humoristas de este país, como, en paz descanse, la Gorda Fabiola, Luz Amparo Álvarez. Conozco a la señora Alexandra Montoya. Grandes humoristas que hay, Jaqueline Enríquez. He tenido el placer de trabajar con grandes mujeres comediantes de este país y admiro de ellas el respeto con los colegas”, expresó Jeringa, haciendo énfasis en la importancia de la jerarquía y la admiración mutua en la profesión.

Dirigiéndose no solo a Velandia, sino a toda la nueva generación de comediantes, Jeringa insistió en la necesidad de mantener la cordialidad y la unidad en un contexto social polarizado: “Está bien la irreverencia, pero, pues hombre, un poquito de respeto con los colegas, vamos a hacérnoslo suavecito, que todos hemos construido algo en este país y este país está muy polarizado. Entonces, no, le echamos leña al juego, hombre, y echemos para adelante y hagamos patria”, manifestó el humorista, llamando a la reflexión sobre el impacto de los comentarios públicos.

Johana Velandia se sincera sobre
Johana Velandia se sincera sobre el lado oscuro de La casa de los famosos Colombia y el valor de la amistad - crédito @unagordaahi2/IG

Finalmente, Jeringa cerró su intervención con un deseo de bienestar para Velandia y para todos los que se dedican al humor: “Le pido a Dios que me dé mucha salud para hacer reír a mi gente en este país, y que también Dios te dé mucha salud para hacer lo mismo, porque es una profesión muy linda. No tengo más que decirte. Que Dios te bendiga”, concluyó el comediante.

Rápidamente, los comentarios a favor del humorista no tardaron en aparecer, como fue el caso de la actriz Patricia Grisales: “Querido David. @jeringa___ Apoyo totalmente lo que dices. La trayectoria y el talento se respetan. Eso pasa cuando vuelven famosa de la noche a la mañana a alguien, porque tiene seguidores, a punta de groserías, mal gusto y bullying Porque ese es el ‘humor’ que supuestamente está de moda. Para adelante mi adorado amigo. Tu trayectoria y talento lo mismo que tola y maruja continúan con profesionalismo, talento y finura a lo largo de los años. Tqm 🥰 🌹👌🏼👌🏼“.

