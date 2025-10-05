Videos | Quién es el colombiano que simula a ‘C.J.’, el famoso personaje del videojuego GTA: en pleno sector de San Victorino en Bogotá

"Con San Victorino es el mapa, la misión es comprar los mejores productos de la zona”, señaló el mensaje adjunto con el video que compartió Julián Lara y que se hizo viral en redes sociales - crédito @cjhumanogta/IG

Grand Theft Auto es una franquicia de videojuegos de acción y aventura desarrollada por el estudio británico Rockstar Games.

En estos juegos, los jugadores asumen el papel de personajes involucrados en el crimen organizado, realizan misiones y exploran ciudades ficticias inspiradas en metrópolis reales.

La serie combina acción, conducción y exploración en un entorno de mundo abierto, permitiendo libertad de movimiento y múltiples opciones para completar los objetivos.

Sin embargo, en Colombia un joven llamado Julián Lara se ha vuelto viral en redes sociales por cuenta de un video que compartió a través de la cuenta en Instagram @cjhumanogta, en la que el joven comparte simulaciones de las misiones como si en realidad se estuviera dentro del universo del videojuego.

“C. J., tienes que elegir un territorio”-crédito @cjhumanogta/IG

En esta ocasión, el joven aprovechó su similitud física con el personaje de la quinta entrega de la franquicia, Carl Johnson (Grand Theft Auto: San Andreas, de 2004), para mostrar una de las misiones que realiza desde Bogotá, y para esto dejó el registro de lo que fue su paso por el concurrido sector comercial de San Victorino (localidad de Santa Fe), en el centro capitalino.

Lara se ganó el respeto y la admiración de los usuarios porque los videos son muy fieles a cómo en verdad se muestra “C.J.” en el juego.

A tal punto, que los movimientos y la vista en 3D (modo de jugabilidad), provocaron que la grabación fuera un éxito rotundo.

“Mira a toda esta gente, tío. Todos limpios”, inicia mencionando el “C. J.” colombiano, en medio de la carrera Décima.

El joven simula hasta el salto que pegan los personajes cuando se seleccionan las diferentes pintas que tenía como opción para elegir el 'C.J.' colombiano - crédito @cjhumanogta/IG

“C. J., tienes que elegir un territorio”, se menciona más adelante en el video, recreando cómo en el videojuego se vas mostrando las diferentes misiones para acumular dinero, desbloquear elementos y extender el alcance (rango) del mapa. Acto seguido revisa desde su teléfono la ubicación del punto a donde debe llegar: una tienda de ropa urbana.

“Aquí es donde encuentro la ropa del barrio, colega. Algo para ti (...) está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? He encontrado el maldito lugar, G. Hay mucho aire por aquí, colega”, dice el “C”

Luego de encontrar el lugar y conseguir su pinta con el color verde, aparece la inscripción “Mission passed! Respect” (¡Misión cumplida! Respeto), dejando cientos de mensajes como reacción a raíz de este video.

Y es que no es para menos, pues Lara, que es estudiante de comunicación social y también es actor, modelo y deportista, combina las sesiones de fotografías con esta actividad que poco a poco lo ha ido catapultando a la fama en las redes.

El joven cumplió la misión: se armó su pinta con una prenda que tuviera el color verde - crédito @cjhumanogta/IG

Por qué es tan reconocido el videojuego Grand Theft Auto en el mundo

El éxito mundial de Grand Theft Auto se debe a varios factores. El universo abierto, la narrativa cinematográfica, la jugabilidad variada y la posibilidad de interactuar con el entorno de forma libre han marcado un estándar en la industria.

Además, la saga ha sido reconocida por su innovación tecnológica, el desarrollo de personajes y la controversia asociada a sus temáticas (disputas entre bandas criminales por el control de territorios, por ejemplo), lo que ha generado atención mediática constante.

La combinación de estas características ha convertido a la franquicia en una de las más vendidas y populares en la historia del entretenimiento digital.

Lara incluso publicó un video cuando el artista reguetonero Feid Feid armó el desorden en una vía del norte de Bogotá por cuenta de una ‘Coffee Party’ - crédito @cjhumanogta/IG

Los usuarios le pusieron el lado más amable a la situación, y como es costumbre, le sacaron provecho a la situación con humor en sus comentarios.

“Les tocó hacer escenas de 1 segundo porque si las hacían más largas les hurtaban los teléfonos”, “me encantaaaaa me sentí en un real videojuego”, “bro vimos un video de GTA San Andreas en Bogotá antes que el GTA 6”, “pensaron que les quedaría épico pero les quedo legendario” y “lo que más me sorprende es como no los robaron. ¿Cuántos iban?" fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas por cuenta de la grabación que al final resultó siendo todo un éxito por su fidelidad en cada detalle.