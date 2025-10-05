Video captó el momento exacto en que un intento de hurto terminó con un ladrón fallecido y otro herido grave en Bogotá

Este es el momento en que los delincuentes abordan al uniformado, sin saber que estaba armado - crédito gatonoticiasbogota/Instagram

Un presunto caso de fleteo se registró la mañana del sábado 4 de octubre en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, que dejó el saldo de una persona muerta.

Un hombre, identificado como miembro activo de la Policía Nacional, fue abordado por dos sujetos mientras caminaba por la avenida 68 con Avenida Primera de Mayo cerca de las 9:45 a.m., según reportaron las autoridades. Uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego, aparentemente tras seguirlo desde una motocicleta.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que uno de los delincuentes se acerca por detrás al policía y lo intimida con un arma. Tras lograr apoderarse de algunas de sus pertenencias, ambos intentaron escapar, pero el uniformado respondió extrayendo su arma de dotación y disparó contra los agresores, hiriendo a ambos. Uno de los atacantes, que vestía chaqueta negra con blanco, falleció en el lugar de los hechos, mientras que el conductor de la motocicleta de alto cilindraje quedó gravemente herido y fue atendido en un centro asistencial.

El hombre se dejó robar, pero aprovechó que la huida de los delincuentes para dispararles - crédito gatonoticiasbogota/Instagram

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que: “En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial".

Las autoridades informaron que el policía también resultó herido con arma de fuego en la clavícula y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. El caso fue remitido al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que investiga las circunstancias y responsabilidades del caso.

El cómplice que manejaba la motocicleta quedó gravemente herido - crédito gatonoticiasbogota/Instagram

Sujeto arrancó una señal de tránsito para poder robarse una bicicleta en ciclorruta de Bogotá

Un video difundido en TikTok generó debate sobre la seguridad en las ciclorrutas de Bogotá, luego de que se registrara el robo de una bicicleta en la carrera 68 con calle 26, frente al centro comercial Plaza Claro.

En las imágenes, grabadas desde la ventana de un edificio de la zona, se observa cómo un hombre, vestido con una camiseta clara, llega al lugar donde la bicicleta estaba asegurada a una señal de tránsito.

El video muestra el momento en que el hombre comienza a forzar la señal de tránsito, moviéndola repetidamente en un intento por partirla. Después de varios segundos, logra romperla, suelta la bicicleta y huye con ella.

Algo que llamó la atención de la particular escena fue la indiferencia de varios transeúntes y conductores, e incluso el mismo usuario que graba la acción desde el apartamento de su edificio, que se detuvieron varios segundos para ver el comportamiento del sujeto, pero, al parecer, no hay ninguna alerta a las autoridades.

Este es el momento en que un sujeto se roba una bicicleta, forcejeando una señal de tránsito - crédito DiegoHernandez47694/Tiktok

“Cuánta indiferencia todos miran y nadie hace nada. Hasta la que está grabando porque no grito no hace nada 😢“; ”Esa gente embazucada tiene una fuerza increíble"; “Por qué nadie lo detiene?”; “Si fuéramos unidos, y tuviéramos cultura se bajaban del taxi de la moto y evitaban pero bueno (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Las cifras entregadas por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional indican que entre enero y abril de 2025 se registraron 1.778 hurtos de bicicletas en Bogotá.

Este tipo de delito afecta con mayor fuerza a localidades como Suba, Bosa, Kennedy y Engativá, donde existe un alto número de usuarios de bicicleta, pero no se cuenta con infraestructura suficiente ni con puntos de registro adecuados, según declaraciones de Quena Ribadeneira, coordinadora de la Bancada de la Bicicleta en el Concejo de Bogotá.