Colombia

Fortuna de Mauricio Leal sigue congelada: abogada revela por qué ningún familiar ha podido acceder a sus bienes

Las autoridades mantienen bloqueados todos los recursos y propiedades del estilista por medidas legales y procesos pendientes, impidiendo cualquier tipo de acceso o disposición por parte de familiares o allegados

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Autoridades mantienen bajo custodia los
Autoridades mantienen bajo custodia los bienes de Mauricio Leal en medio de un proceso judicial sobre el origen de su patrimonio. - crédito Instagram Mauricio Leal

La fortuna de Mauricio Leal permanece congelada y ningún familiar ha tenido acceso a su patrimonio, así lo confirmó Erika Sanguinetti, abogada del reconocido estilista. A pesar de la expectativa y las múltiples especulaciones surgidas en torno al reparto de los bienes, la realidad jurídica demuestra que desde enero de 2022 nadie ha podido hacer uso de las cuentas, propiedades ni otros recursos asociados a Leal.

La incógnita sobre la disposición de los activos se mantiene desde el trágico asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en noviembre de 2021. “Recibimos la noticia de lavado de activos. Ese fue el primer impacto. Luego, en enero del 2022, llega extinción de dominios y desde ahí no se pudo tener ningún acceso a ninguno de los bienes o los dineros que tenía depositados en las cuentas Mauricio”, explicó la abogada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso tomó un giro legal relevante cuando la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre algunos de los patrimonios del estilista. Según dijo Erika Sanguinetti, la investigación se fundamentó en la sospecha sobre el origen de parte de los recursos, aunque remarcó que hasta ahora no existen pruebas concretas que sustenten el vínculo de esos bienes con actividades ilícitas.

La Sociedad de Activos Especiales
La Sociedad de Activos Especiales administra el patrimonio de Mauricio Leal hasta que la justicia defina su destino final. - crédito Caracol Televisión

Mauricio Leal construyó su patrimonio durante más de 20 años de labores continuas en peluquería, capacitaciones y servicios profesionales, aclarando que (aunque era una persona próspera) se trataba del crecimiento económico esperado para alguien con una carrera consolidada en el sector”, manifestó Sanguinetti. Estas declaraciones insisten en que la fortuna del estilista fue producto de su trabajo constante en el sector de belleza y no de actividades ilegales.

En cuanto a la suma total retenida, Sanguinetti evitó proporcionar una cifra concreta, pero subrayó que los recursos bloqueados incluyen sumas “significativas”. El bloqueo ha sido total: ni los familiares ni personas cercanas han sido autorizados a usar ninguna parte del patrimonio, incluso para cubrir gastos inmediatos relacionados con el fallecimiento de Leal y su madre.

Sobre posibles reclamos o administración de bienes, Sanguinetti fue categórica. “Si hay algo que tienen que reclamar, reclámenle a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) o a la Fiscalía General de la Nación”, expresó. De este modo, descartó cualquier responsabilidad propia en el manejo de los activos embargados y negó supuestos beneficios personales derivados del caso.

La razón principal para el congelamiento responde a las leyes colombianas de extinción de dominio, que buscan evitar el aprovechamiento de bienes sospechosos por personas o entidades hasta que se aclare su origen. La medida adoptada por la Fiscalía impide no solo el uso personal, sino también transacciones, ventas o disposición de los recursos e inmuebles.

Jhonier, hermano de Mauricio Leal,
Jhonier, hermano de Mauricio Leal, entregó nuevos detalles sobre el caso. Foto: Instagram @jhonierlealpeluqueria

Además del secuestro de bienes, el caso enfrenta una segunda complejidad judicial, relacionada con la indignidad sucesoral de Jhonier Leal, hermano de Mauricio y condenado por el homicidio. Según establece el Código Civil colombiano, quien comete delitos graves contra la vida del causante —como homicidio— pierde automáticamente los derechos de herencia sobre la persona afectada.

Al respecto, Sanguinetti señaló: “La justicia encontró responsable a Jhonier de los homicidios (…) Por tanto, perdería sus derechos y ya está en curso el proceso de indignidad. Sería Carlos Andrés llamado, en este caso, a los bienes que dejara en su momento.” Es decir, la ley no solo impide que Jhonier administre o herede los activos, sino que la herencia pasaría a otros parientes como Carlos Andrés, siempre que la extinción de dominio no prive definitivamente a la familia de estos bienes.

El proceso de extinción y el de indignidad sucesoral avanzan por caminos independientes pero complementarios. No habrá reparto del patrimonio mientras la justicia no determine absoluta claridad sobre la legalidad de los bienes y la legitimidad de los herederos. Si la justicia declara definitivamente la licitud del origen de los recursos y acredita la indignidad de Jhonier, corresponderá a otro familiar la eventual titularidad sobre los activos recuperados.

El proceso de extinción de
El proceso de extinción de dominio ha impedido toda disposición de los recursos que dejó el estilista tras su fallecimiento. - Infobae Instagram Mauricio Leal

Entretanto, el estado actual del caso impide cualquier solución inmediata. Los bienes de Mauricio Leal continuarán bajo la administración y control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía hasta que se resuelvan los múltiples procesos en curso. La familia del estilista, así como otros terceros, seguirá sin acceso al patrimonio hasta una decisión judicial definitiva.

Temas Relacionados

Mauricio Lealherenciabienes congeladosextinción de dominioFiscalíaindignidad sucesoralColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti admite opción de consulta popular para forzar la reforma a la salud ante un Congreso “mamando gallo”

El ministro del interior explicó que algunos partidos que antes se opusieron a consultas ahora sugieren utilizar esa vía para reactivar la discusión de la reforma

Benedetti admite opción de consulta

Clima en Bogotá: el estado del tiempo para este 5 de octubre

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: el estado

Clima en Colombia: la predicción del tiempo para Cartagena de Indias este 5 de octubre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Colombia: la predicción

Clima en Cali: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cali: conoce el

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este domingo 5 de octubre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch y otras

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

Las tumbas de Mauricio Leal y su madre podrían ser removidas por vencimiento de contrato: su abogada busca impedirlo

Deportes

No fue necesario el partido

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

Junior de Barranquilla perdería una figura clave para 2026: se presentarían ofertas del exterior

Así luce la equipación alternativa de la selección Colombia para el Mundial de 2026