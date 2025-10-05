Colombia

Exministro José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra Ángela María Robledo por Ecopetrol: “Hace rato usted no estaría”

José Manuel Restrepo cuestionó la administración de Ángela María Robledo en Ecopetrol, calificándola como “un desastre”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
José Manuel Restrepo, exministro de
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio - crédito Colprensa

Ángela María Robledo, integrante de la junta directiva de Ecopetrol, cuestionó recientemente a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, compartiendo una noticia en la que, supuestamente, el Gobierno Petro había cancelado la deuda de Colombia con el FMI.

“Este mensaje también va para el irresponsable ministro de Hacienda de Iván Duque, el señor Restrepo, que hoy posa de estadista”, indicó Robledo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, José Manuel Restrepo respondió a Robledo con datos macroeconómicos para contrariar las afirmaciones de la ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018.

Ángela María Robledo fue fórmula
Ángela María Robledo fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Por qué más bien no se concentra en mejorar la gestión de Ecopetrol, que es un desastre. Haga la tarea”, indicó el exministro de Hacienda.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno nacional haya incrementado la deuda nacional, que, según Restrepo, generará una deuda adicional de 300 billones de pesos.

“Recuerde que la deuda total es interna y externa. Su gobierno ya nos ha dejado deudas por más de 1.100 billones de pesos. Muy lejos de los 20 billones de la deuda con el FMI que yo no contraté y que era 10 veces más barata de la que hoy contrata su Gobierno”, indicó José Manuel Restrepo.

Y agregó: “A todos los gobiernos les toca pagar deuda de los anteriores. Yo lo hice y era parte de mi trabajo. Entiendo que a ustedes no les guste trabajar. Si quiere vagar, busque otro empleo”.

José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno Petro tiene un crecimiento desbordado en el déficit fiscal.

“Con el manejo fiscal de su gobierno nos están llevando a récord histórico de déficit y deuda en relación con el PIB. Se anticipa en déficit -8 % y en deuda 6 5 %. Lo triste es que esto vino después de bajar las dos cosas en el mayor ajuste fiscal en la historia del país, luego de pandemia”, expresó el exministro de Hacienda.

José Manuel Restrepo aseguró que
José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno Petro tiene un crecimiento desbordado en el déficit fiscal - crédito Colprensa

Restrepo cuestionó la administración de Ángela María Robledo en Ecopetrol, calificándola como “un desastre”.

“Cayeron utilidades, caja, producción (al descontar la exploración no convencional que usted no apoya por decisión de su gobierno) y la acción ha caído, afectando a cientos de miles de colombianos en su patrimonio en más de un 40 %. Para no hablar del desastre reputacional y en gobierno corporativo y eficiencia financiera y operativa. En una empresa normal, hace rato usted no estaría ya en la junta directiva. Haga algo y no sigan destruyendo la joya de la corona de Colombia”, puntualizó José Manuel Restrepo.

Críticas a Germán Ávila

José Manuel Restrepo reaccionó a la decisión de Germán Ávila de renunciar a la visa de Estados Unidos, dejando claro que no está de acuerdo con la medida tomada por el jefe de la cartera de Hacienda.

“¡Es una muy mala decisión! La gran mayoría de los créditos de financiamiento público se obtienen en instituciones de Estados Unidos”, afirmó Restrepo.

José Manuel Restrepo explicó las implicaciones que podría traer para Colombia la decisión de Ávila.

Para el exministro de Hacienda es fundamental que las reuniones con inversionistas y calificadoras de riesgo se realicen de forma presencial, por lo que aseguró que la decisión de Germán Ávila perjudica a los colombianos.

“Es clave la cercanía a calificadoras de riesgo e inversionistas, cara a cara, en decenas de reuniones en donde se presenta al avance del país y qué no decir de otra decena de reuniones con actores representativos de potencial inversión extranjera directa. Al final, con esta decisión, pierde solamente Colombia y sus ciudadanos”, afirmó.

José Manuel Restrepo cuestionó a
José Manuel Restrepo cuestionó a Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Colprensa

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo también aprovechó para cuestionar los reportes de petróleo y gas en Colombia.

“Primero detuvieron la firma de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, lo que afectó la posibilidad de expandir las reservas. Después impidieron exploraciones no convencionales de gas y petróleo, limitando nuevamente las reservas. Ahora, pretenden alterar los reportes de los próximos años para presentar cifras más favorables de reservas futuras de petróleo y gas. El problema no se soluciona con información falsa”, aseveró Restrepo.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoÁngela María RobledoEcopetrolExministro de HaciendaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de envío de tropas a Palestina: “Quien diga lo contrario es un mitómano”

Pedro Sánchez desmintió versiones sobre una supuesta intervención militar en Gaza, aclarando que la postura oficial exige cese al fuego y respeto al derecho internacional, sin acciones unilaterales ni participación sin mandato de la ONU

Ministro de Defensa negó cualquier

El exministro Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico: “Los tres mosqueteros del mal”

El exfuncionario y precandidato presidencial intensificó sus críticas hacia los representantes del petrismo, asegurando que ninguno representa una opción positiva para el país de cara a las elecciones de 2026

El exministro Daniel Palacios criticó

Así ocurrió asalto a un conductor adulto mayor de plataforma, en Engativá: alegó que policía solo lo metió a grupo de WhatsApp

Al hombre lo intimidaron con armas blancas, lo amordazaron y lo despojaron de sus pertenencias durante un servicio solicitado en el sector de La Granja, en el noroccidente de Bogotá

Así ocurrió asalto a un

Ministro Eduardo Montealegre será investigado por la Procuraduría: Abelardo de la Espriella denunció intromisión en política

El equipo legal del precandidato pidió investigar al ministro de Justicia tras sus declaraciones sobre candidatos presidenciales, argumentando posible violación de normas de neutralidad en el proceso electoral de 2026

Ministro Eduardo Montealegre será investigado

Germán Vargas Lleras vinculó disturbios en Bogotá con estrategia política y criticó a Gustavo Petro, Pacto Histórico y Alfredo Saade

El exvicepresidente denunció violencia y falta de acción oficial durante recientes movilizaciones, con señalamientos directos a líderes políticos y dudas sobre el papel de las autoridades

Germán Vargas Lleras vinculó disturbios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Laura de León compartió publicación

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Nataly Umaña exige respeto tras duras comparaciones con Lina Marulanda y alerta sobre el impacto de los comentarios en redes

A 30 años de ‘Pies Descalzos’ de Shakira: así se gestó el disco que hizo despegar la carrera internacional de la colombiana

Maluma conquistó la ciudad de Nueva York con un concierto épico en la cima del edificio Empire State

Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: no fue suficiente para evitar la derrota del Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre