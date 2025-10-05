Colombia

Ella es Catalina Martínez Coral, la colombiana que fue reconocida por su trabajo en la lucha feminista

El liderazgo de la abogada caleña impulsa avances legales y alianzas feministas en América Latina, consolidando la protección de los derechos de niñas y mujeres

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

La abogada colombiana Catalina Martínez
La abogada colombiana Catalina Martínez recibió un importante reconocimiento de la revista Time - crédito Adrián Escandar

El nombre de Catalina Martínez Coral alcanzó proyección internacional tras su inclusión en la lista ‘TIME100 Next 2025’, que la posiciona entre las 100 jóvenes líderes más influyentes del mundo, según la revista Time. Este reconocimiento resalta su papel en la defensa de los derechos reproductivos en América Latina y su liderazgo en campañas como “Niñas, No Madres”, que marca un hito en la lucha por la autonomía y la justicia para mujeres y niñas en la región.

La selección de Martínez Coral por parte de la reconocida revista destaca tanto sus logros individuales como la fuerza de las alianzas y movimientos que ha impulsado a lo largo de su trayectoria. La publicación estadounidense la describe como “una voz firme con un corazón comprometido”, subrayando su enfoque integral, colaborativo y humano.

Entre los criterios que influyeron para que la abogada fuera parte de la lista se destacan la combinación de estrategia, visión y valentía, cualidades que se complementan con una profunda empatía, lo que la distingue en el ámbito de los derechos humanos.

Como vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, Martínez Coral es clave en la articulación de redes feministas y en la promoción de esfuerzos legales orientados a garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres en la región.

Uno de los hitos más destacados de su carrera, y que la revista resalta en su perfil, es la campaña “Niñas, No Madres”. Esta iniciativa llevó ante instancias internacionales los casos de niñas en Ecuador, Guatemala y Nicaragua que fueron obligadas a continuar embarazos tras sufrir abuso sexual.

Catalina Martínez Coral hace parte
Catalina Martínez Coral hace parte del colectivo feminista Causa Justa - crédito Causa Justa

La campaña visibilizó una problemática regional e impulsó litigios que alcanzaron el ámbito global. En 2025, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió fallos históricos en estos casos al establecer precedentes para los más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que consolida su impacto y liderazgo a nivel mundial en esta materia.

Para llegar a esas instancias, la lideresa caleña tejió alianzas con organizaciones feministas de distintos países como Surkuna, Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Osar y Planned Parenthood Global, lo que demuestra que los logros en derechos humanos son el resultado de esfuerzos colectivos.

A nivel nacional, su trabajo es referente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la defensa del aborto en condiciones excepcionales, como cuando el embarazo es producto de una violación. Desde sus inicios, su activismo se ha caracterizado por la búsqueda de justicia y la protección de los derechos de mujeres y niñas, extendiendo su impacto más allá de las fronteras colombianas.

El trabajo de la abogada
El trabajo de la abogada fue fundamental para la despenalización del aborto hasta la semana 24 en 2022 - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Uno de los hitos en el país en los que su papel fue determinante fueron las demandas que llevaron a la despenalización del aborto en 2022. En su momento, actuó como una de las principales impulsoras del Movimiento Causa Justa. Ese hecho marcó un punto de inflexión en la legislación nacional y consolidó su posición como referente en la defensa de los derechos reproductivos.

El reconocimiento de Time no es el primero que recibe la abogada. Este se suma a otros otorgados por instituciones como el Aspen Institute y Vital Voices, que han valorado su contribución al avance de los derechos de las mujeres en Colombia y en América Latina.

Pese a los avances, Martínez Coral advierte que persisten desafíos culturales y legales en Colombia y en la región para garantizar el acceso efectivo y expedito a los derechos reproductivos. En declaraciones entregadas a El Tiempo, la lideresa enfatizó la necesidad de fortalecer la solidaridad entre organizaciones y movimientos feministas para lograr progresos más significativos en América Latina.

La lideresa reconoce que todavía
La lideresa reconoce que todavía persisten desafíos en materia de derechos reproductivos de las mujeres en la región - crédito @catamartinezc/x

El reconocimiento internacional también refuerza la visibilidad de los avances en materia de liderazgo femenino en una región donde persisten desigualdades estructurales. Su trabajo contribuye a fortalecer políticas y espacios enfocados en la participación de las mujeres, la educación y la defensa de sus derechos.

