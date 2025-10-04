Vicky Dávila acusó a Daniel Quintero de ser un agresor de mujeres por amenazarla con la bandera de “guerra o muerte”: “Asco de ser humano”

Vicky Dávila y Daniel Quintero mantienen activa su pelea desde hace meses - crédito Vicky Dávila-Daniel Quintero/Facebook

Siguen los intensos enfrentamientos entre los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y Vicky Dávila. En esta ocasión, el origen del conflicto fue el uso de la polémica bandera de “guerra o muerte” por parte del exalcalde de Medellín y del presidente de la República, Gustavo Petro, para hacer campaña.

La utilización de este símbolo no fue bien recibido por la también periodista, que en sus redes sociales sostuvo que los aspirantes a la Presidencia de la izquierda están fomentando el narcotráfico, la corrupción y la violencia con dicho estandarte.

Según consideraciones de Dávila, el único emblema que los precandidatos deberían portar con orgullo es la bandera de Colombia, puesto que representa los valores democráticos y de progreso que busca el país.

Vicky Dávila criticó el uso de la bandera "guerra o muerte" - crédito @VickyDavilaH/X

“No nos vamos a dejar imponer la bandera de Petro, la de “guerra o muerte”. Esa es la bandera del narcotráfico, de la corrupción, la de los grupos armados, la de los criminales. La bandera de “guerra o muerte” con la que nos amenaza Quintero. Aquí solo hay una bandera, la de Colombia, la de la verdad, la vida, la justicia, el orden, y la libertad. Chao la de la “guerra o muerte””, escribió en su cuenta de X.

En respuesta, Quintero, precandidato por el Pacto Histórico, publicó un mensaje en el que se mofaba de las declaraciones de la periodista. Y usaba la palabra “VQSLC” que es una expresión coloquial, especialmente de la costa Caribe colombiana, que significa “Vaya que se loculen” o “Vaya que se lo culen”.

La respuesta de Daniel Quintero a Vicky Dávila - crédito @QuinteroCalle/X

Desde la misma tribuna, la exdirectora de la revista Semana reaccionó, señalando a Daniel Quintero de ser un agresor de mujeres por amenazarla con la bandera de “guerra o muerte”.

A la par, recordó que está siendo investigado por la justicia colombiana por presuntamente tener responsabilidad en el millonario desfalco del caso de Aguas Vivas, mientras estaba al mando de la capital del departamento de Antioquia.

Vicky Dávila acusó a Quintero de ser un abusador de mujeres - crédito @VickyDavilaH/X

“El acusado por corrupción borró el tuit y le puso una letra más. Aquí está este agresor de mujeres, Daniel Quintero. Así trata a las mujeres este hombre señalado de robarse Medellín.. como tratará a las mujeres de la casa, qué asco de ser humano. Cochino”, sostuvo la periodista.

Vicky Dávila respondió a Petro por acusarla de sedición

La precandidata presidencial acusó al jefe de Estado de manipular la Fiscalía a su antojo - crédito Colprensa - Presidencia de Colombia

Las recientes tensiones políticas en Colombia escalaron tras la advertencia del presidente Gustavo Petro de presentar denuncias por sedición contra figuras públicas que, según él, incitan a la desobediencia de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, la precandidata presidencial Vicky Dávila respondió de manera contundente a las acusaciones del mandatario, intensificando el debate sobre los límites de la crítica política y la legalidad de los llamados a la insubordinación.

El intercambio se originó cuando Vicky Dávila, a través de su cuenta en X, desafió abiertamente al mandatario colombiano y cuestionó la imparcialidad de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien calificó como una “fiscal de bolsillo”.

Con este mensaje, la precandidata presidencial Vicky Dávila le respondió al mandatario Gustavo Petro, que pidió investigarla por sedición - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila expresó su inconformidad con la lentitud de procesos judiciales, como el que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente. En su mensaje, la precandidata afirmó: “Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás”.

La reacción de Dávila se produjo después de que el presidente Gustavo Petro, durante un acto público en Zipaquirá, Cundinamarca, el 2 de octubre de 2025, aludiera de manera indirecta a una acción previa de la periodista.

En esa ocasión, Dávila, utilizando un megáfono en una visita a Sabaneta, Antioquia, instó a las Fuerzas Armadas a no acatar las órdenes del presidente, pero sí a obedecer a la Constitución Política de Colombia, lo que fue interpretado por el jefe de Estado como un supuesto llamado a la desobediencia institucional.