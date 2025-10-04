Colombia

Fiscalía radicó acusación contra uno de los implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Mora González habría facilitado el automóvil que sirvió tanto para el reconocimiento previo del sitio donde se perpetró el asesinato como para el traslado de otros participantes en el atentado

Miguel Uribe Turbay, senador y
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al presentar un escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, señalado como uno de los presuntos implicados en el crimen ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

La acusación formal, radicada el 4 de octubre de 2025, sitúa a Mora González en el centro de la logística que permitió la ejecución del atentado, al atribuirle la identificación del lugar del homicidio y la provisión de un vehículo clave para el desarrollo del plan criminal.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Mora González habría facilitado el automóvil que sirvió tanto para el reconocimiento previo del sitio donde se perpetró el asesinato como para el traslado de otros participantes en el atentado.

Además, se le imputa haber entregado el arma de fuego al menor de edad que finalmente disparó contra la víctima. La acusación sostiene que su papel fue determinante en la fase de planeación y ejecución del crimen, lo que lo hace responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Fiscalía acusó a uno de
Fiscalía acusó a uno de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Fiscalía

La investigación detalla que, por su colaboración en el plan, Mora González habría recibido una oferta de $5 millones como compensación. Este dato, resaltado en el escrito de acusación, refuerza la hipótesis de una estructura criminal organizada y con roles claramente definidos para cada uno de los implicados.

La audiencia de formulación de acusación, en la que Mora González deberá responder formalmente a los cargos, se celebrará en la fecha que determine el juez penal de conocimiento asignado al caso. La Fiscalía General de la Nación ha subrayado que la publicación de esta información responde a razones de interés general, dada la gravedad del hecho y la relevancia pública de la víctima.

Mora González fue detenido en
Mora González fue detenido en Bogotá acusado de ser pieza clave en el intento de asesinato del político, con graves cargos que incluyen homicidio y uso de menores en delitos - crédito @ANIABELLO_R/X

En las diligencias posteriores a su detención el ente acusador dio detalles de los hechos en los que este hombre habría participado en la planeación del atentado: “La participación de Mora González, en calidad de coautor, habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entrega el arma y se cambia las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay”.

El senador del Centro Democrático
El senador del Centro Democrático falleció el 11 de agosto, tras permanecer dos meses internado en la Fundación Santa Fe, luego de sufrir un atentado en un acto público en el occidente de Bogotá - crédito Jesús Avilés/Infobae

Además, el mismo acusado reveló qué actividades y con quién se encontró el día de los hechos:

“Llegamos al parque y ahí estaban una muchacha y un chino, que ese fue el que hizo el hecho. Yo paro, “el Costeño” se baja y trae para el carro al chino y a la muchacha. El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás. Yo no conocía a ninguno de esos dos, era la primera vez que los veía. Ahí es cuando la muchacha saca el arma, que la llevaba en la cintura, le pasa el arma al “Costeño”, “el Costeño” se la pasa al chino”, reveló Semana, confirmando la presencia de alías El Costeño, señalado de ser el coordinador logístico del crimen.

Mora González ya fue condenado por un juez de Florencia, departamento de Caquetá, por el delito de porte ilegal de armas, luego de haber sido capturado en febrero de 2024 con 11 cartuchos de fusil calibre 5,56 mientras se desplazaba en un automóvil relacionado con un caso de estafa.

