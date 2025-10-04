Embarcación con 37 personas a bordo naufragó en aguas del Pacífico: autoridades reportan 2 desaparecidos

Desde el aire y el mar continúan en la búsqueda de los dos pasajeros restantes - crédito @FNP_ArmadaCol/X

Al menos 35 personas fueron rescatadas con vida tras el naufragio del barco Don Alfredo en las proximidades de la bocana del río Naya, en la costa del Pacífico colombiano, en la madrugada del viernes 3 de octubre de 2025.

Parte de la tragedia quedó registrado en un video, donde aparece personal de la Armada Colombiana dando instrucciones de calma y asistencia a los sobrevivientes que permanecían en el agua.

La embarcación había salido de Buenaventura con destino a El Charco, en la subregión de Sanquianga, departamento de Nariño hacia las 5:00 p. m. del jueves 2 de octubre.

Armada Nacional entregó detalles del prceso de búsqueda y rescate - crédito @FNP_ArmadaCol/X

Según relató Benildo Estupiñán, líder social y defensor de derechos humanos del Pacífico nariñense, él alertó oportunamente a la Armada Nacional sobre la emergencia. De acuerdo con Estupiñán, uno de los barcos que cubre la ruta entre Naya y Guapi o Buenaventura logró rescatar a ocho pasajeros inicialmente. Posteriormente, tras el aviso, la Armada Colombiana intervino rescatando a otras 27 personas.

“(...) La Armada Nacional activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando unidades de guardacostas de Buenaventura, una aeronave y un buque de la Fuerza Naval del Pacífico, los cuales se encuentran llevando a cabo operaciones de búsqueda en la zona donde se registró el suceso”, informó la institución naval.

Las autoridades han reportado que, de los 37 tripulantes, continúan en la búsqueda de dos personas. Entre tanto, los afectados se encuentran recibiendo atención médica.

Las labores de búsqueda continúan por aire y agua, con el despliegue de comisiones enviadas desde Tumaco para localizar a los otros dos pasajeros de los que no se tiene información sobre su paradero.

Los sobrevivientes reciben atención médica tras ser rescatados por la Armada y embarcaciones civiles - crédito @FNP_ArmadaCol/X

De otro lado, Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico (Atransmaflupa), sostuvo que las altas marejadas características de la zona, elevó el nivel de riesgo del naufragio. El área donde ocurrió la emergencia es reconocida por sus peligrosas corrientes y oleaje intenso, pero hace parte de la ruta habitual.

“‘Don Alfredo’ es un buque de madera con capacidad de más de 100 toneladas de carga. Normalmente, esta es una ruta que cubre desde Buenaventura a El Charco y otras rutas del Nariño. Había fuerte oleaje, se cree que pudo haber incidido en el naufragio del buque”, afirmó a medios locales.

Y agregó que los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales para verificar su estado de salud: “Ya algunos de ellos llegaron a Buenaventura, otros llegarán en las próximas horas en embarcaciones de guardacostas. Y en la mañana, cuando supimos la novedad, inmediatamente contacté al capitán de puerto, que ha estado muy atento en toda la coordinación, al comandante de guardacosta, tanto de la estación como comandante de guardacosta del Pacífico”.

Dos personas siguen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda por aire y agua - crédito @FNP_ArmadaCol/X

Además, Torres reveló cuál era el itinerario de la embarcación. “La información que se nos da al día de hoy con la motonave Don Alfredo, un buque de cabotaje que zarpó a las 5:00 p. m. del día de ayer (2 de octubre) y debió haber entrado la bocana de Bazán a eso de las 4:30 a. m., y haber llegado al charco a eso de las 8:00 a. m., pero por la emergencia que se presentó y que causó el naufragio, pues, por supuesto, no pudo llegar a su destino”, concluyó en su declaración.

La Armada Nacional y las autoridades costeras comenzaron una investigación para esclarecer las causas del naufragio del Don Alfredo. Hasta el momento, tanto las autoridades como la comunidad local mantienen las labores de búsqueda para dar con los dos pasajeros todavía reportados como desaparecidos.

“La Armada de Colombia reitera su compromiso con salvaguardar la vida humana en el mar. Asimismo, hace un llamado a los visitantes de la región seguir las recomendaciones de las autoridades, atender indicaciones del personal de guardacostas y la autoridad marítima, evitar conductas de riesgo durante actividades acuáticas y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 146″, puntualizó la Armada Nacional.