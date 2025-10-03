Se ordena la suspensión de Transmicable en Bogotá: usuarios deben buscar nuevas rutas del Sitp

Los usuarios recurrentes deben planificar su viaje para evitar contratiempos - crédito Alcaldía de Bogotá y Freepik

El sur de Bogotá enfrentará una transformación temporal en su movilidad tras la suspensión de la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar, una medida que afecta a más de treinta mil usuarios diarios y que se extenderá durante quince días por labores de mantenimiento preventivo.

Desde el sábado 4 hasta el domingo 19 de octubre, el cable aéreo que une la parte alta de Ciudad Bolívar con el portal del Tunal y otros sistemas de transporte estará fuera de servicio.

Transmilenio informó que la decisión responde a trabajos de seguridad periódicos en el componente electromecánico del Transmicable.

Según la explicación oficial, “estos mantenimientos preventivos son esenciales para que la comunidad continúe usando el Sistema de manera confiable”, dijo Jhon Fredy Reyes Iglesias, director de Operaciones, Mantenimiento e Infraestructura de la entidad.

Para mitigar el impacto, el Distrito ha dispuesto tres rutas alimentadoras y doce servicios zonales que conectan los barrios Paraíso, Vista Hermosa y Villa Gloria con el Portal Tunal, funcionarán de lunes a sábado desde las 4:00 hasta las 00:30, y los domingos y festivos hasta las 23:30.

Entre los servicios zonales habilitados se encuentran trayectos como Bulevar Niza – Paraíso, Arabia – Zona Franca y Estación General Santander – Villa Gloria, entre otros.

Durante este periodo, la ruta H638, que conecta la Estación Juan Pablo II con Arabia, también permanecerá suspendida, ya que su función principal es enlazar a los usuarios con la estación Juan Pablo II, actualmente inaccesible por la contingencia.

A pesar de estas alternativas, la suspensión del TransMiCable representa un desafío logístico para una de las zonas más densamente pobladas del sur de la capital colombiana.

No obstante, la administración distrital insiste en que la prioridad es la seguridad y la continuidad del servicio a largo plazo.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación utilizando la aplicación oficial TransMiApp, que ofrece información actualizada sobre la operación y los servicios del SITP en tiempo real.

Además, se invita a los usuarios a unirse al canal de Whatsapp de Transmilenio para recibir notificaciones sobre cambios y novedades en el sistema.

“Agradecemos a todas las personas la comprensión durante esta suspensión del servicio”, expresó Jhon Fredy Reyes Iglesias, reiterando el compromiso de la entidad con la comunidad de Ciudad Bolívar.