Colombia

David Luna publicó una valla para pedirles a Santos y Uribe que dialoguen: “No se amen, pero por el bien de Colombia lo mínimo es hablar”

El precandidato presidencial también publicó un video en el que afirma que ambos exmandatarios deben superar “las heridas del pasado” para concentrarse en los retos del país

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Esta es la valla que
Esta es la valla que está siendo impulsada por David Luna, con la que pretende una reconciliación entre Santos y Uribe - crédito redes sociales/X

El precandidato presidencial David Luna lanzó una petición a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos para que se sienten a dialogar y dejen de lado las diferencias tan marcadas que, incluso, han moldeado el panorama político actual en Colombia.

Con una valla, el precandidato dijo que “sí hay un camino”, y a juzgar por lo que dice la imagen publicitaria, se trata de una reconciliación nacional que puede ser influenciada por un diálogo entre Santos y Uribe.

“Las peleas del pasado no pueden seguir marcando el futuro. Los que estamos buscando la presidencia no tenemos por qué cargar esas heridas. No se amen, no sean los mejores amigos, pero por el bien de Colombia les digo LO MÍNIMO ES HABLAR (sic)“, dijo Luna, en explicación a su iniciativa.

David Luna lanzó valla pidiendo diálogos de Santos y Uribe - crédito David Luna

Afirmó que “en mi cabeza no existe ni ‘santista guerrillero’, ni ‘uribista paraco’, con ambos trabajaremos por el país. El verdadero enemigo es el narcotráfico, el Pacto de la Picota y un gobierno que claramente quiere ausencia de instituciones y caos”, continuó Luna.

Advirtió sobre los riesgos de otorgar privilegios a los narcotraficantes aseverando: “A los narcotraficantes no podemos darles gabelas, como, por ejemplo, el título de gestores de paz”.

Luna también se refirió a la autonomía presidencial e hizo referencia a posibles candidatos con trayectoria pública.

Dijo que “hay que entender que el que se siente en la Presidencia debe ser autónomo, sí, pero también capaz de hablar con todos por el bien de Colombia. Hoy les presento esta valla que acabamos de poner en las calles”.

La primera valla fue ubicada
La primera valla fue ubicada en la calle 127 con avenida Suba, en Bogotá - crédito Prensa David Luna

“¿Ustedes creen que un profesional de la talla de Aníbal Gaviria va a estar pidiéndole permiso a sus antiguos jefes para gobernar? ¿O que Juan Daniel Oviedo, un economista brillante, se va a sentar en la silla presidencial a consultarlo todo con un expresidente? ¿O que una persona como María Fernanda Cabal le temblará la mano para decir lo que crea correcto decir? No, señores, la presidencia no es para títeres ni para discípulos eternos”, determinó.

La crítica a Gustavo Petro

El precandidato se fue contra la actitud del actual presidente Gustavo Petro, y puntualizó que no son pertinentes las concesiones con el mandatario, al que responsabilizó de debilitar instituciones y la confianza internacional.

“Es absurdo, y lo digo así, absurdo, que prefiramos tener tratos cómodos con alguien como Petro, que ha destruido las instituciones, la confianza internacional, en nuestro país, antes que simplemente hablar con un expresidente con el que no coincidimos en todo”.

David Luna criticó a Gustavo
David Luna criticó a Gustavo Petro por su actitud frente a los problemas que atraviesa Colombia - crédito Infobae

Finalmente, Luna aclaró que su propuesta busca responsabilidad histórica y ofrecer un contexto de diálogo en beneficio de Colombia. “Aquí no se trata de amistades, se trata de responsabilidad histórica. Así que ahí está el mensaje. Esta valla es una invitación a entender que lo mínimo es hablar” concluyó el precandidato.

Y quiero dejar algo muy claro: no se trata de que el presidente Uribe y el presidente Santos se conviertan en los mejores amigos. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo más grande: que se hablen como lo que son, expresidentes de una misma nación, y que cuando alguien llegue a la presidencia, sepa que puede contar con ellos para el bien del país, porque los años que se vienen serán muy complejos”, dijo también.

Gustavo Petro se “autopromociona”, según David Luna

Sobre la reciente controversia por el retiro y renuncias de visas del gobierno de Gustavo Petro a funcionarios diplomáticos israelíes, Luna señaló que se trata de un acto de campaña orientado a la autopromoción. “Petro únicamente piensa en su vanidad y en cómo mantener el poder”, aseguró.

También criticó que el presidente haya buscado deliberadamente la retirada de la visa estadounidense, comparando la situación con episodios anteriores de su gestión como alcalde de Bogotá.

Entre los aspectos del gobierno de Petro que considera rescatables, Luna mencionó el aumento del apoyo a los adultos mayores a través del programa Colombia Mayor y la condonación de créditos del Icetex para jóvenes, compromisos que, según él, deben cumplirse.

