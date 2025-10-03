Carlos Eduardo Mora, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue condenado por tráfico o porte de armas de fuego

Carlos Eduardo Mora González es investigado por el atentado de Miguel Uribe y está bajo medida de aseguramiento - crédito @ANIABELLO_R/X y Colprensa

Carlos Eduardo Mora González, conocido como alias El Veneco, actualmente investigado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue hallado culpable de un delito ajeno al caso, correspondiente a otra investigación que cursa en su contra.

De acuerdo con Caracol Radio, el señalado criminal fue condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El 27 de octubre de 2025 se llevará a cabo la audiencia en la que se realizará la lectura de la sentencia en su contra, es decir, que se conocerá el tiempo de privación de la libertad establecido en su contra.

Mora González fue detenido en Bogotá acusado de ser pieza clave en el intento de asesinato del político, con graves cargos que incluyen homicidio y uso de menores en delitos - crédito @ANIABELLO_R/X

El hoy condenado permanece bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad debido a su presunta participación en el atentado perpetrado contra Miguel Uribe, el 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, del barrio Modelia de Bogotá. Según informó la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación del magnicidio, el señalado criminal se habría encargado de la logística del ataque y del reconocimiento previo del punto donde fue cometido el atentado.

“La participación de Mora González, en calidad de coautor, habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entrega el arma y se cambia las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay”, detalló el ente acusador.

