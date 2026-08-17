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Colombia envió el buque ARC ‘La Guajira’ a Miami con el fin de traer ayuda humanitaria por el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la embarcación tiene capacidad para transportar hasta 410 toneladas de apoyo para los damnificados

El ARC ‘La Guajira’ es una unidad multipropósito tipo Damen Stan Lander 5612, equipada con una grúa de carga y capacidad para transportar contenedores y otros elementos - crédito @ArmadaColombia/X
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La Armada Nacional activó la travesía del buque de apoyo logístico ARC ‘La Guajira’ hacia Miami, en Estados Unidos, donde recogerá cargamentos de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto registrado el 10 de agosto en el occidente colombiano.

Las provisiones acopiadas en el sur de Florida serán trasladadas por vía marítima hacia el puerto de Buenaventura, con el propósito de abastecer a los municipios afectados en el litoral Pacífico, según informó el propio presidente Abelardo de la Espriella.

El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 287 personas fallecidas, 4.147 heridos y 194 desaparecidos tras el desastre natural, cifras que pueden variar. Ante el nivel de afectación estructural y la interrupción de suministros en las zonas de desastre, la movilización naval busca reforzar la distribución de alimentos, medicamentos, agua potable y maquinaria pesada.

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La Armada Nacional puso en marcha el viaje del buque de apoyo logístico ARC ‘La Guajira’ hacia Miami, donde recogerá ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La Armada Nacional puso en marcha el viaje del buque de apoyo logístico ARC ‘La Guajira’ hacia Miami, donde recogerá ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella informó el zarpe de la unidad militar y destacó la participación de las comunidades de colombianos residentes en territorio estadounidense en la recolección de los insumos; en su cuenta de X escribió: “Gracias a todos nuestros voluntarios en Miami y en todo el sur de la Florida por su solidaridad y compromiso con Colombia. Vamos a reconstruir juntos a Colombia”.

Buque de la Armada transportará hasta 410 toneladas de ayuda

Esta navegación corresponde a la primera operación oficial que cumple el ARC ‘La Guajira’ desde su incorporación a la flota de la Armada Nacional. La nave fue integrada con el fin de robustecer la capacidad operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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El mandatario precisó las especificaciones operativas preparadas para este desplazamiento trasatlántico hasta los muelles norteamericanos: “El buque cuenta con capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda y fue abastecido para una navegación de hasta nueve días”.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el buque tiene capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella informó que el buque tiene capacidad para transportar hasta 410 toneladas de ayuda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, la institución naval confirmó el itinerario que cumplirá la nave una vez reciba la carga en Miami; el plan de navegación incluye el tránsito por el Canal de Panamá para acceder al océano Pacífico e ingresar a la jurisdicción marítima del Valle del Cauca.

“Este Buque de Apoyo Logístico pondrá sus capacidades al servicio de quienes más lo necesitan, atravesando posteriormente el Canal de Panamá para llegar al Pacífico colombiano”, comunicó la Armada Nacional en la red social X.

Y es que la embarcación es una unidad multipropósito tipo Damen Stan Lander 5612 –equipada con una gran grúa de carga y puede usarse para transportar docenas de contenedores de envío de tamaño estándar–, cuya adquisición requirió una inversión estatal cercana a los $58.000 millones.

Los suministros recolectados en el sur de Florida serán transportados por vía marítima hasta el puerto de Buenaventura - crédito @ArmadaColombia/X
Los suministros recolectados en el sur de Florida serán transportados por vía marítima hasta el puerto de Buenaventura - crédito @ArmadaColombia/X

Previo a su asignación a la emergencia, el buque permaneció en Curazao (isla holandesa del Caribe) para trabajos finales de alistamiento técnico. Posterior a las pruebas de máquinas, la unidad fue remolcada hasta el puerto de Cartagena, donde la tripulación asumió el mando operativo.

El apoyo de Estados Unidos tras el terremoto

Cabe destacar que a las labores marítimas se sumó la asistencia técnica enviada por las autoridades de Estados Unidos. Socorristas del condado de Fairfax, en Virginia, y personal especializado de Los Ángeles, en California, llegaron a ciudades como Cali para coordinar labores de búsqueda entre escombros y la revisión de edificaciones con riesgo de colapso.

Una vez toque tierra en el puerto de Buenaventura, el cargamento transportado por el ARC ‘La Guajira’ será clasificado y entregado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que lidera David Santiago Tomayo, para su posterior distribución fluvial y terrestre en los centros poblados con mayores pérdidas materiales.

Entre los elementos que serán transportados se encuentran alimentos, medicamentos, agua potable y otros suministros necesarios para atender a las comunidades que continúan afectadas por la emergencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Entre los elementos que serán transportados se encuentran alimentos, medicamentos, agua potable y otros suministros necesarios para atender a las comunidades que continúan afectadas por la emergencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio también se produjo después de que Abelardo de la Espriella informara que conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la emergencia. Según explicó, el mandatario norteamericano expresó su solidaridad con las familias afectadas y ofreció apoyo económico, además de equipos de rescate para atender la situación.

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