Air-e inicia convocatoria para compra directa de energía y busca garantizar suministro en el Caribe

Tras una resolución de la CREG, la empresa intervenida abrió un proceso para contratar energía con miras a 2026 y 2027

Por Mauricio Villamil

Compañía de servicio de energía
Compañía de servicio de energía Air-e | crédito Colprensa

La empresa de distribución Air-e comenzó un proceso público de contratación para adquirir energía eléctrica de manera directa, después de la expedición de la resolución 101-082 de 2025 por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Con este mecanismo, la compañía busca asegurar el suministro a sus usuarios en la región Caribe durante los próximos años y reducir la exposición a la volatilidad de los precios en el mercado.

Empresa Air-e | crédito Air-E
Empresa Air-e | crédito Air-E

Según informó BLU Radio, la resolución de la CREG habilita a Air-e a negociar de forma directa con los generadores y comercializadores del país, entre ellos las plantas térmicas, hidráulicas y renovables. Antes de este cambio, la empresa debía recurrir a la bolsa de energía para cubrir los faltantes que no estaban amparados por contratos, lo que podía incidir en incrementos de tarifas.

En un comunicado, Air-e explicó que con esta medida espera “garantizar contratos que estabilicen los precios de la energía para los años 2026 y 2027, y proteger a los usuarios frente a la volatilidad del mercado”. La compañía resaltó que este nuevo esquema brinda un escenario más favorable para asegurar condiciones de estabilidad en las tarifas de los hogares y empresas en el Caribe colombiano.

La firma destacó además que “este mecanismo, diseñado con reglas claras y condiciones favorables, brinda a los oferentes un marco de garantías que asegura el cumplimiento de los contratos y los pagos, tal como ha sucedido con los actuales contratos a largo plazo, frente a los cuales Air-e intervenida se encuentra al día”, según lo citado por BLU Radio.

La convocatoria está dirigida a todos los generadores y comercializadores con energía firme disponible en el país. Los interesados podrán consultar los pliegos de condiciones en la página oficial de la empresa y tendrán plazo hasta el miércoles 8 de octubre para presentar sus propuestas.

FOTO DE ARCHIVO. Torres de
FOTO DE ARCHIVO. Torres de suministro del servicio de energía |REUTERS/Jon Nazca

El proceso se enmarca en los esfuerzos de la compañía por garantizar un servicio continuo en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde Air-e es el operador encargado de la distribución. Con este llamado, la empresa señaló que busca la participación activa de los diferentes actores del sector eléctrico para asegurar la cobertura y confiabilidad del servicio en la región.

En ese sentido, Air-e manifestó que “con esta resolución de la Creg y la convocatoria abierta, se marca el inicio de una etapa en la que Gobierno, sector energético y comunidad trabajan unidos para garantizar que el Caribe cuente con la energía que merece: confiable, transparente y orientada al desarrollo de la región”, declaración incluida por BLU Radio en su informe.

El proceso de compra directa de energía se suma a los mecanismos ya existentes de contratación a largo plazo, los cuales han permitido a la empresa mantener al día sus compromisos financieros en medio de la intervención estatal. De acuerdo con la información entregada, la nueva resolución refuerza el marco jurídico y operativo para que Air-e pueda ampliar sus contratos y con ello garantizar una mayor estabilidad en el suministro durante los próximos dos años.

La CREG, como ente regulador, dispuso de lineamientos especiales para que la empresa intervenida pudiera acceder a estas compras, reconociendo la necesidad de fortalecer la seguridad energética de la región Caribe. Este territorio ha enfrentado históricamente retos en materia de calidad y continuidad del servicio eléctrico, lo que hace fundamental la adopción de medidas que generen mayor certidumbre a los usuarios.

| Crédito Creg
| Crédito Creg

Con la apertura de esta convocatoria, se espera que diversas compañías generadoras y comercializadoras se sumen a la iniciativa, presentando ofertas que permitan consolidar contratos estables en beneficio de la población atendida por Air-e. El plazo fijado por la empresa, hasta el 8 de octubre, busca dar tiempo a los interesados para evaluar los términos y condiciones establecidos en los pliegos.

La estrategia de Air-e responde al objetivo de blindar el suministro frente a los posibles incrementos de precios que se presentan en la bolsa de energía, especialmente en escenarios de sequías o variaciones climáticas que afectan la generación hidroeléctrica. Con contratos directos, la empresa espera contar con un portafolio diversificado que reduzca los riesgos asociados a esas fluctuaciones.

