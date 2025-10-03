Colombia

A Petro le hicieron mapa de Colombia con división política en árabe “a ver si le para bolas al país”, en redes

Usuarios en redes sociales alegan que el presidente colombiano está más atento a los conflictos internacionales que a “la ola” de violencia que atraviesa el país

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Usuarios de redes sociales le tiran críticas al jefe de Estado por aparentemente estar más enfocado en asuntos internacionales que en su propio gobierno - crédito redes sociales/X

Le siguen lloviendo críticas a Gustavo Petro, a diestra y siniestra, por su discurso en redes sociales en favor de la causa palestina, por hacer llamados a la movilización en contra de Israel y Estados Unidos y por, como es aparente, descuidar el escenario nacional, que atraviesa serias dificultades de seguridad y orden público.

Así lo dicen numerosos internautas que han usado las mismas publicaciones que ha subido o reposteado el jefe de Estado para comentarle que el país requiere atención también.

El analista político David Cancino fue uno de los críticos al insistente flujo de mensajes de Gustavo Petro en favor de Palestina.

Sin mencionar si está a favor o en contra de las políticas israelíes, o de la causa palestina, dirigió una crítica a Petro, en la que le pidió “pararle bolas” a distintos conflictos que se viven en territorio colombiano.

“Le hice un mapa con los departamentos de Colombia en árabe al Presidente Petro a ver si le para bolas a la ola de miseria, violencia y narcotráfico que nos golpea a diario en su gobierno”, escribió Cancino.

Le hicieron mapa con nombre en árabe a Gustavo Petro - crédito @davidcancino/X

A continuación, compartió la pieza creativa, en la que se ve un mapa político de Colombia, con los departamentos nombrados no en español, sino en árabe.

