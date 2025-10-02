Colombia

“Su discurso fue tan fuerte que hasta el diablo tuvo miedo” cantante mexicano dedica corrido al presidente Petro por discurso ante la ONU

La intervención del presidente ha trascendido el debate político y se ha convertido en inspiración para crear contenido en redes

Por Julieth Cicua Caballero

Ramiro Reyes se dedica a hacer corridos con temas de actualidad mundial - crédito @ramiroreyes_oficial / TikTok

El reciente corrido dedicado al presidente Gustavo Petro por el cantante de música regional mexicana Ramiro Reyes ha captado la atención en Tiktok, donde el artista suma más de 107.000 seguidores.

El cantante es popular por sus composiciones con enfoque en temas de actualidad mundial y política.

En esta oportunidad pone en primer plano el discurso que el mandatario colombiano pronunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que abordó la situación entre Palestina e Israel.

En la letra, Ramiro Reyes destaca la contundencia del mensaje de Gustavo Petro en el foro internacional, subrayando que el presidente colombiano expresó lo que otros líderes prefieren evitar.

El corrido afirma: “Presidente Gustavo Petro, te has ganado el respeto por decir ante la ONU los que otros callan por miedo. Su discurso fue tan fuerte que hasta el diablo tuvo miedo. Su discurso fue directo”.

El cantante enfatiza la reacción de la delegación estadounidense, aludiendo a que “los gringos no aguantaron. La delegación de Trump de sus asientos se levantaron. Histórico tu discurso. Tus palabras resonaron”.

El tema musical también aborda el impacto global de la intervención de Petro, señalando: “Presidente de Colombia, hoy el mundo te agradece por denunciar ante el mundo al imperio prepotente que apunta de misilazos va dejando pobreza y muerte”.

En este sentido, Ramiro Reyes utiliza su plataforma para rechazar el intervencionismo y reivindicar la soberanía de los países latinoamericanos, proclamando: “Viva América Latina y países soberanos fuera el intervencionismo. No queremos invasores. Viva, Gustavo Petro. Viva Colombia, señores”.

