Por 8 años docente de institución de artes en Cali abusó sexualmente de varias de sus estudiantes: fue condenado a 14 años de cárcel

El abusador fue hallado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual contra al menos nueve alumnas, entre 2014 y 2022, en la capital vallecaucana

Por Juan Sánchez Romero

El docente se aprovechó de varias estudiantes durante 8 años de trabajo docente en institución de Cali - crédito Sofía Toscano/Colprensa

A 14 años y 4 meses de cárcel condenaron al profesor José Fener Castaño Carmona, docente de una institución de educación superior de artes en Cali, por cuenta de la gravedad de los abusos cometidos por el profesor entre los años 2014 y 2022.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue hallado penalmente responsable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual contra al menos nueve alumnas, delitos perpetrados en el desarrollo de sus funciones como autoridad académica.

De acuerdo con los hallazgos probatorios presentados durante el juicio oral, Castaño Carmona aprovechó su posición dominante como profesor en las clases de actuación para realizar insinuaciones íntimas y conductas reiteradas de índole sexual hacia varias de sus estudiantes.

Estos comportamientos indecorosos y abusivos se prolongaron durante ocho años, causando afectaciones directas a las víctimas, quienes integraban los grupos a su cargo.

La sentencia fue dictada por un juez penal de conocimiento de Cali, contempla que el condenado deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.

La Fiscalía subrayó, adicionalmente, que la decisión judicial es de primera instancia, lo que habilita la posibilidad de interponer los recursos legales previstos para impugnar el fallo.

