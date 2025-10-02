Colombia

Iván Cepeda denunciará a Daniel Palacios por asegurar que es “heredero de las Farc”; el precandidato respondió: “Se le alborota la úlcera”

El senador y aspirante a la Presidencia afirmó que las declaraciones de Palacios son falsas

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Daniel Palacios aseguró que fotos
Daniel Palacios aseguró que fotos que demuestran la supuesta alianza de Iván Cepeda con las Farc - crédito Luisa González/Reuters y Camila Díaz/Colprensa

El precandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció acciones legales en contra del exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios por señalamientos que hizo en su contra en una entrevista que hizo en La Kalle. El ex jefe de la cartera aseguró que el senador tiene vínculos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

Es que Iván Cepeda es el heredero de las Farc. Tipo muy, muy complejo, el mejor amigo de (Jesús) Santrich. El Mejor amigo de Santrich (excomandante de las Farc)”, indicó Palacios en el espacio de conversación.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque desconoce de dónde surgió el concepto de “heredero de las Farc”, cree que es cierto y que hay evidencia de ello. Para sustentar su punto, se refirió a las contribuciones de Cepeda en procesos de paz y al respaldo que ha dado a los diálogos entre el Estado y grupos armados y estructuras criminales.

Daniel Palacios señaló a Iván
Daniel Palacios señaló a Iván Cepeda de ser amigo de Jesús Santrich - crédito AFP

“Porque yo nunca he visto un político más cercano a las Farc, un político que haya sido el encargado… Ojo, no solamente de las Farc; hizo parte de la mesa de negociación con el Clan del Golfo cuando lo puso Juan Manuel Santos también”

A su juicio, Cepeda, presuntamente, es un “heredero de las Farc”, porque ha participado en procesos en los que se busca dar privilegios y un tratamiento preferencial “a los peores delincuentes de este país”. En consecuencia, afirmó que no tolera al senador. “Por eso, a ese señor, ahí sí, como dicen, si lo veo, sí me dan ganas de cambiarme de acera”, dijo.

Otro punto que incluyó es el hecho de que, al parecer, hay fotografías que demuestras que, en su momento, Cepeda se encontró con Santrich e, incluso, intervino en un traslado que requería. “Iván Cepeda fue, lo montó a su carro, lo llevó en su carro, lo mostraron en fotos, en todo. Entonces, ahí hay formas de demostrarlo absolutamente claro”, detalló.

Iván Cepeda negó nexos con
Iván Cepeda negó nexos con las Farc - crédito Sebastian Marmolejo/Long Visual Press

Por estos señalamientos, el senador y precandidato presidencial anunció acciones legales en contra de Palacios. En su cuenta de X afirmó que las afirmaciones que hizo en la entrevista carecen de veracidad. Recurrirá entonces a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación al respecto.

ANUNCIO ACCIÓN PENAL CONTRA EL CANDIDATO DIEGO PALACIOS. Anuncio que pediré a la Fiscalía General de la Nación que investigue al candidato presidencial Daniel Palacios, quien el día de hoy, en entrevista en El Klun de La Kalle, hizo falsos señalamientos y afirmaciones calumniosas en mi contra”, indicó el aspirante a la Presidencia.

El precandidato Iván Cepeda anunció
El precandidato Iván Cepeda anunció acciones legales contra Daniel Palacios - crédito @IvanCepedaCast/X

El también precandidato presidencial se pronunció al respecto, indicando que no se siente intimidado por las acciones legales anunciadas por Cepeda.

Dicen que a @IvanCepedaCast se le alborota la úlcera cada vez que lo llaman “el heredero de las FARC” Sus denuncias sr Cepea no me asustan, a mi lo único que me asusta es pensar que Colombia pueda seguir en manos de los bandidos y sus aliados. ¡Mi misión es Rescatar a Colombia!”, señaló.

Daniel Palacios respondió a anuncio
Daniel Palacios respondió a anuncio de denuncia en su contra por parte de Iván Cepeda - crédito @DanielPalam/X

No es la primera vez que el congresista es señalado de tener vínculos con las Farc. En agosto de 2025, un escritor llamado Camilo García Giraldo compartió una carta en la que aseguró que el senador estuvo involucrado con el secretariado de las Farc. Incluso, lo acusó de haberlo amenazado o de haber ordenado que se le hostigara.

Concluí que no podía ser nadie más que el propio Cepeda o alguien mandado por él, quien me estaba haciendo esas tenebrosas llamadas. Decidí anticipar mi regreso a Suecia para evitar el riesgo de ser asesinado”, precisó el denunciante.

