Felipe Córdoba inscribió ante la Registraduría su comité recolector de firmas para poder ser candidato a la presidencia en 2026

Contralor General Carlos Felipe Córdoba (Colprensa - Álvaro Tavera)

En la mañana del jueves 2 de octubre de 2025, el excontralor general Felipe Córdoba Lasarte oficializó el lanzamiento de su comité de recolección de firmas denominado Volver a Confiar con Pipe Córdoba, con la que buscará formalizar su postulación como candidato presidencial para las elecciones de 2026.

La inscripción se realizó en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, en la que subrayó la necesidad de recuperar la confianza y la seguridad en el país.

“Nuestro país no puede seguir preso del miedo, los criminales no pueden mandar más que la ley y la Constitución. Yo vengo a devolverles la tranquilidad a sus barrios, a sus veredas y a sus hogares, expresó el hoy precandidato durante el evento.

El proceso exige la recolección de más de ochocientas mil firmas, que deberán ser entregadas antes del 17 de diciembre de 2025, según lo establecido por la autoridad electoral.