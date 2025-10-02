Colombia

Fecode confirma paro nacional de 24 horas el 30 de octubre y expone sus principales exigencias

El magisterio convoca a una jornada de protesta por salud, financiamiento educativo y garantías laborales

Por Mauricio Villamil

Fecode en Paro nacional en
Fecode en Paro nacional en la Plaza de Bolivar, Bogota - crédito @fecode/X

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aprobó en su Junta Nacional un paro de carácter nacional que se cumplirá durante 24 horas el próximo jueves 30 de octubre.

Fecode busca llamar la atención sobre la situación del sistema de salud que atiende a los docentes y la asignación de recursos a la educación y otros servicios esenciales.

| crédito Fecode / X
| crédito Fecode / X

En un comunicado citado por El Tiempo, la organización afirmó que la movilización tiene como propósito principal presionar al Gobierno nacional para garantizar un servicio de salud oportuno y digno para los maestros y sus beneficiarios.

La Federación exigió el “estricto cumplimiento de la Ley 91 de 1989 y la materialización plena del reciente Acuerdo 003 de 2024”. En ese mismo documento denunciaron irregularidades en la atención, señalando que existen entidades médicas que anunciaron la suspensión total de los servicios a pesar de que los pagos correspondientes ya fueron realizados.

También señalaron que algunos prestadores imponen manuales tarifarios distintos a los oficiales, lo que, en su concepto, afecta directamente la sostenibilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

|crédito Fomag/Sitio web
|crédito Fomag/Sitio web

En la comunicación pública, Fecode reiteró que “la Federación también reitera su exigencia al Gobierno de la declaratoria de sesión permanente del Consejo Directivo del Fomag; como también, la urgente unificación en criterios y acciones, entre los ministerios integrantes del Consejo, junto a la vicepresidencia de la Fiduprevisora para Asuntos del Fomag, con el fin de resolver las múltiples problemáticas que se siguen presentando”.

Según la organización, estas medidas permitirían atender las quejas de miles de educadores y familiares que dependen de este sistema para recibir atención médica.

La Federación pidió de manera puntual a la Fiduprevisora adoptar medidas concretas para garantizar el acceso, señalando que se necesita “una mayor decisión en la eliminación de las barreras de acceso” que hoy enfrentan los maestros y sus beneficiarios.

FIDUPREVISORA
FIDUPREVISORA

Además, insistieron en que “el Paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios”. Con esta afirmación, el sindicato busca dejar claro que sus reclamos se orientan a obtener soluciones inmediatas a las dificultades en la prestación del servicio.

El segundo eje de la protesta está relacionado con la financiación de la educación y otros servicios básicos. En el mismo comunicado, Fecode destacó la necesidad de avanzar en la “radicación del proyecto de ley orgánica, que reglamentará el Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el SGP después de 22 años”. De acuerdo con la Federación, la reglamentación de esa norma es clave porque de allí depende que los recursos adicionales que se logren recuperar sean utilizados para fortalecer sectores que consideran fundamentales para la población.

En esa línea, el sindicato explicó que el destino de esos fondos debe ser la educación pública, el sistema de salud y servicios como el acceso al agua potable y el saneamiento básico en todos los municipios del país. La organización enfatizó que los recursos derivados de esta reforma deben orientarse gradualmente a garantizar la cobertura de derechos esenciales, sin que se desvíen a otros fines.

En la convocatoria oficial, Fecode también subrayó que la movilización se desarrollará en un marco de respeto y con mensajes claros de rechazo a la violencia.

“La Federación finalizó su convocatoria a la movilización en un ambiente de fraternidad y argumentación, con un llamado a rechazar contundente la estigmatización, la desinformación y los hechos de violencia”, se lee en el comunicado citado por El Tiempo. Con estas palabras, la organización buscó dejar claro que el objetivo de la protesta es defender derechos sin que se generen actos que alteren el orden público.

