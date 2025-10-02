Estados Unidos habría quitado el apoyo de seguridad a la Casa de Nariño tras tensiones diplomáticas con Petro

El presidente Petro se ha convertido en uno de los mayores defensores de Palestina- crédito Ovidio González/Presidencia

Las tensiones diplomáticas entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Estados Unidos siguen dejando consecuencias para el país. Además de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y la revocación de la visa del jefe de Estado y varios miembros de su gabinete ministerial, se suman nuevas sanciones.

Blu Radio reveló que el Gobierno liderado por Donald Trump habría retirado un apoyo extraordinario en seguridad e inteligencia que le brindaba a la Casa de Nariño y el primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La decisión se pudo haber ejecutado poco después de que el gobernante de los colombianos anunciara en su cuenta de X que el Batallón Guardia Presidencial asumirá de manera exclusiva la custodia del Palacio de Gobierno, tras la decisión de Estados Unidos de “llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato”.

En ese mismo mensaje, Petro calificó la colaboración estadounidense como “ayudas para subordinar los pueblos”.

El presidente Gustavo Petro señaló al mandatario Donald Trump de actuar en contra de la libertad - crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

Según información citada por el medio, que proviene de fuentes militares, diplomáticas y de la propia Presidencia, este hecho habría motivado también la suspensión de la visa del mandatario colombiano.

“Lo que sabemos es que Estados Unidos le habría retirado en los últimos días un apoyo extra que estaba entregando en materia de seguridad a la Casa de Nariño y al presidente de la República”, explicó Ricardo Ospina en Voz Populi.

Petro sigue sin dar el brazo a torcer en su pulso político con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro sigue estando en el centro de la polémica por sus posturas con respecto al conflicto entre Israel y Palestina - crédito Jesús Avilés/Infobae

El presidente Petro anunció la expulsión inmediata de la delegación diplomática de Israel en Colombia. Su decisión se fundamentó en la detención de dos ciudadanas colombianas en Gaza. La decisión, anunciada el 1 de octubre de 2025, se dio en respuesta a la interceptación de la flotilla global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria hacia Medio Oriente, pero incumpliendo todos los protocolos establecidos para este tema.

En un mensaje extenso, Petro calificó la detención de las ciudadanas como una supuesta violación del derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra, y solicitó a la Cancillería presentar todas las demandas pertinentes, incluso ante la justicia israelí.

El primer mandatario afirmó: “Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu”, e invitó a abogados internacionales a sumarse a la defensa de las detenidas. A propósito, anunció la ruptura total de relaciones comerciales con Israel, al declarar que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - crédito @petrogustavo/X

En materia de seguridad nacional, el presidente dispuso que el batallón Guardia Presidencial asuma la protección de la Casa de Nariño, en línea con sus funciones. La decisión se tomó en un contexto en el que Estados Unidos resolvió retirar el armamento que había entregado a Colombia en calidad de comodato.

Petro se refirió a esta medida, señalando: “EE. UU. decidió llevarse las armas que, según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esa eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”.

A pesar de la escalada diplomática, el mandatario reiteró el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, asegurando: “Colombia ayudará a todo pueblo que requiera nuestra colaboración para controlar la entrada de drogas a su país”.

Para contextualizar la situación internacional, Petro evocó el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt, afirmando que “Hitler está vivo” en la política contemporánea, encarnada, según él, por el primer ministro israelí. El presidente concluyó su publicación con la frase: “Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”.

Con respecto a la interceptación de la flotilla Sumud, Israel señaló que se estaba aproximando a una zona de combate activo y violando un bloqueo naval legal. Por lo que pidió que se desvíe al puerto de Ashdod; y, del mismo modo, reiteró su oferta a los activistas de las embarcaciones de transferir cualquier ayuda a través de canales establecidos y verificables a Gaza.