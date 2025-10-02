Colombia

Encapuchados vandalizaron CAI de la avenida Chile, en Bogotá, durante las violentas protestas pro Palestina

Las manifestaciones frente a la sede de la Andi en Bogotá terminaron con violencia y obligaron a la intervención de la fuerza pública

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Los encapuchados atacaron la infraestructura de la Policía Nacional - crédito X

Una nueva jornada de manifestaciones se registró en inmediaciones a la sede de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en respuesta a sus vínculos con Israel ―aliado histórico de Colombia, hasta la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia―, con la que mantiene vínculos comerciales con respecto a la exportación de carbón a ese territorio.

El 2 de octubre de 2025, en el segundo día de movilizaciones, los participantes de la protesta llegaron a las oficinas de la agremiación, ubicadas en la calle 73, para presionar la revisión de los vínculos con ese país por cuenta del conflicto bélico que se desarrolla en la Franja de Gaza.

No obstante, la jornada se tornó violenta cuando encapuchados vandalizaron el CAI de la Policía Nacional, ubicado en a avenida Chile con carrera Séptima, a tan solo unas cuadras de la sede principal de la agremiación. Ante estos hechos, se detuvieron las labores de diálogo que eran lideradas por funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La arremetida de encapuchados contra la infraestructura de la institución policial obligó al despliegue de agentes antidisturbios de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), con el fin de restablecer el orden público en esa concurrida zona del norte de la capital del país.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo los manifestantes, que cubrían sus rostros con capuchas, pintan las instalaciones de la institución con mensajes alusivos a la lucha de clases y al conflicto en Oriente Medio.

Noticia en desarrollo...

