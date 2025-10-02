Cervezas vencidas y con hongos fueron decomisadas en el norte de Bogotá: sellaron bares que las pretendían comercializar

Las autoridades adelantaron nuevos controles contra la comercialización de licor vencido en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

La suspensión de cuatro bares en el sector El Codito, en la localidad de Usaquén, fue el resultado de un operativo de inspección que reveló la venta de cerveza vencida y con hongos en los envases que estaban listas para ser comercializadas al norte de la ciudad.

El operativo contó con la participación coordinada de la Policía Metropolitana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Local de Usaquén. Más de medio centenar de efectivos revisaron los espacios de almacenamiento y venta de bebidas alcohólicas, en el marco de una “megatoma” orientada a prevenir lesiones personales, riñas y homicidios asociados al consumo de alcohol en ambientes de rumba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad distrital informó que uno de los establecimientos fue cerrado de inmediato tras encontrarse 40 botellas de cerveza con fecha de vencimiento en febrero de 2025 y residuos de hongo, lo que podría derivar en graves afectaciones a la salud de los consumidores.

En el operativo participaron más de 50 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá como parte de una estrategia para proteger la salud pública y prevenir riesgos en espacios de ocio nocturno. Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar el control en establecimientos nocturnos, garantizar el cumplimiento de las normas legales y enviar un mensaje de prevención frente a actividades que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron neveras, estantes y bodegas de varios bares de la zona, verificando tanto los productos como la documentación exigida para el funcionamiento de estos locales. Además del cierre por la venta de licor en mal estado, otros tres establecimientos fueron suspendidos por incumplir los requisitos legales necesarios para operar.

Las autoridades decomisaron las cervezas que se encontraban vencidas y con hongos - crédito Secretaría de Seguridad

Como parte de las medidas complementarias, tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por comportamientos contrarios a la convivencia, y se incautaron varias armas blancas que, según la Administración distrital, podían haber sido utilizadas en hechos violentos.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, fue enfático en que la comercialización de bebidas embriagantes vencidas pone en riesgo la salud de los consumidores, por lo que se deben extremar los controles para evitar su contacto con los ciudadanos. En el mismo sentido, detalló que su incautación es una forma de prevenir hechos que perturben la seguridad y convivencia de los ciudadanos.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud ni la vida de los ciudadanos. Sellar bares que venden licor vencido o en mal estado es una medida de protección para toda la comunidad y una forma de prevenir hechos de intolerancia y violencia”, explicó el funcionario distrital.

Cuatro bares fueron sellados luego de los controles de las autoridades - crédito Secretaría de Seguridad

Adicionalmente, la entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad relacionada con la venta de licor adulterado o vencido a través de la Línea 123. A la par, insistió en la importancia del consumo responsable para evitar situaciones de riesgo que puedan afectar la integridad y hasta la vida misma de los consumidores.

Estos nuevos controles se suman a los desarrollados por las autoridades en lo corrido de 2025, que han dejado como resultado la incautación de miles de botellas, incluyendo un hallazgo relevante de 228 cervezas vencidas en Teusaquillo y más de 1.700 botellas de licor adulterado en el centro de la ciudad.

El consumo de licor vencido produce graves riesgo para la salud de los seres humanos - crédito @ALCBolivar / X

Por estas prácticas, algunos establecimientos han sido suspendidos y se ha logrado la captura de personas por delitos relacionados con la corrupción de alimentos, los cuales establecen penas que oscilan entre los dos y ocho años de prisión, sumados a una multa entre los 100 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los controles de las autoridades incluyen la inspección de etiquetados falsificados, tapas dañadas y sedimentos en las bebidas, que son señales claras de adulteración o vencimiento de los productos.