Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, compartió un emotivo mensaje tras su coronación: “Gracias a todos los que me acompañaron en este sueño”

La comunicadora social conquistó el certamen de belleza y representará al país en la próxima edición que se realizará en Tailandia

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La paisa se alzó con el título de belleza y agradeció el apoyo que recibió - crédito @vanepulgarin/IG

La comunicadora social Vanessa Pulgarín Monsalve fue elegida Miss Universe Colombia 2025, tras la final celebrada en la noche del domingo 28 de septiembre, después de haber participado en el reality de nueve capítulos en los que demostró por qué era la indicada para coronarse.

El evento, transmitido por el Canal RCN y producido por Claudia Bahamón, se desarrolló en medio de altas expectativas y definió quién representará a Colombia en Tailandia durante la próxima edición del certamen internacional Miss Universo.

Pulgarín Monsalve suma este título a una trayectoria destacada en concursos de belleza, después de haber sido Virreina en el Concurso Nacional de Belleza en 2017.

Vanessa Pulgarín Monsalve es la
Vanessa Pulgarín Monsalve es la nueva Miss Universe Colombia 2025 que competirá por la corona en Tailandia - crédito @canalrcn/IG

A sus 34 años, Pulgarín Monsalve se consolidó entre las favoritas gracias a su experiencia previa y formación profesional en las pasarelas.

Vanessa, que en el pasado, representó a Colombia en Miss International, ha cimentado su perfil en los concursos de belleza, razón por la que su coronación fue recibida con entusiasmo por parte del público y la organización, quienes destacaron su disciplina y dedicación.

Horas después de su triunfo, Pulgarín Monsalve compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Junto a un video del momento de coronación, afirmó:

“Lo que para mi familia siempre fue un sueño, en mí se convirtió en un anhelo que no podía dejar de perseguir. Muchas veces me dijeron que hablara menos de soñar, pero yo no podía. Soñar es parte de mí”.

Así se veía Vanessa Pulgarín
Así se veía Vanessa Pulgarín cuando quedó como virreina en el Concurso Nacional de Belleza - crédito @missosologycol/IG

En su publicación, la nueva reina agradeció el respaldo recibido de sus seguidores, familiares y el equipo que la acompañó durante el proceso. Asimismo, la nueva Miss Universe Colombia dedicó palabras de reconocimiento a la organización del concurso y al canal que acompañó la transmisión del certamen. "Quiero dar un agradecimiento muy especial a Miss Universe Colombia y al Canal RCN, quienes crearon y transmitieron este maravilloso proceso, y al jurado, por confiar en mí y darme la oportunidad de vivir este sueño“, agregó en la publicación en la red social.

El mensaje de Vanessa destaca el papel de su familia y del equipo responsable de su preparación. "Este logro, nace de esa ilusión que comparto con mis papás y se fortalece con el amor, la entrega y el compromiso de un equipo increíble que me acompañó en cada paso“, expresó la reina.

También dedicó un mensaje especial a la presentadora Claudia Bahamón: "Gracias infinitas por hacernos sentir acompañadas en cada instante. Tu dulzura marcó este camino de una manera única“. “La Pulga” como le dicen sus seguidores, finalizó su discurso haciendo referencia a la responsabilidad que implica el título y al compromiso de dejar una huella positiva.

Vanessa Pulgarín - crédito @vanepulgarin/Instagram
Vanessa Pulgarín - crédito @vanepulgarin/Instagram

La comunicadora social afirmó: “Ser Miss Colombia va más allá de una corona; es abrazar un propósito, inspirar y dejar huella”. Con ese mensaje, anunció su preparación para la próxima edición del Miss Universo en Tailandia.

La organización de Miss Universe Colombia informó que, tras su designación, la representante nacional comenzará un ciclo de preparación técnica y social para enfrentar las pruebas previstas en el certamen internacional. El evento internacional se desarrollará en noviembre de 2025, por lo que Pulgarín cuenta con apenas un mes para completar su preparación.

Rápidamente, las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que sus seguidores emocionados reaccionaron a estas palabras: “Con toda Vane.. 😍😍 Thailandia te espera”; “Felicitaciones REINA, se te cumplió el sueño más que merecido 💚🤍👑”; “Te amooo, siempre supe que podías, por eso te lo pedía tanto ❤️”; “Muy merecido el título. Eres ejemplo de resiliencia. Prepárate para los nervios que da tener ese micrófono 🎤 en frente”, entre otros.

