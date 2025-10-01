Rating Colombia, 30 de septiembre: ‘La Influencer’ y ‘MasterChef’ luchan por entrar al podio de las producciones más vistas

La Influencer se convirtió en el nuevo éxito de Caracol Televisión, quien compite con su puntaje contra MasterChef Celebrity - crédito @caracoltv/ Instagram

Después de varias semanas del estreno de la producción La influencer de Caracol Televisión, ha logrado mantenerse con un desempeño constante desde su estreno, convirtiéndose en un nuevo éxito para el canal.

La novela que cuenta la vida de Maritza fue estrenada en el 2023 exclusivamente para la plataforma de Netflix. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para que la historia lograra conquistar ahora a los televidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La influencer compite con Masterchef Celebrity, del Canal RCN, no en horario, pero sí en audiencia, pues el programa culinario está programado a las 8:00 p.m. mientras que la novela de Caracol inicia su transmisión a las 9:30 p.m.

Pese a la diferencia de horarios y según datos de Kantar Ibope Media en la noche del martes 30 de septiembre, La influencer cuenta con 6,14 puntos de rating, mientras que Masterchef Celebrity con 5,15 puntos de audiencia, ocupando la tercera y cuarta posición respectivamente, lo que los ha convertido en rivales en el ranking de las producciones más vistas.

Rating Colombia: martes 30 de septiembre del 2025

Desafío del siglo XXI (Caracol Televisión) - 11,86 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p. m. (Caracol Televisión) - 8, 10 puntos de audiencia

La influencer (Caracol Televisión) - 6,14 puntos de audiencia

MasterChef Celebrity (Canal RCN) - 5,15 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 12:30 p. m. (caracol Televisión) - 4,36 puntos de audiencia

La luz de mi vida (Caracol Televisión) - 4,06 puntos de audiencia

Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 3,92

La reina del flow 2 (Caracol Televisión) - 3,53 puntos de audiencia

La rosa de Guadalupe (Canal RCN) - 3,11 puntos de audiencia

Desde su debut, la producción del Desafío siglo XXI de Caracol televisión se ha mantenido en la cima de ranking con un promedio de 11 puntos de audiencia cada noche.

La prodicción se mantiene como la más vista durante las noches en Colombia - crédito Andrea Serna / Instagram

Según el ranking publicado por Kantar Ibope Media, MasterChef y La Rosa de Guadalupe son las únicas producciones del Canal RCN dentro de las 10 producciones más vistas, esto pese a que el canal reestreno el 15 de septiembre Enfermeras, producción que en su primera emisión en 2019 fue un éxito, pero ahora no ha logrado entrar al top 10.

La influencer: la novela que conquistó a los televidentes

‘La Influencer’ es una telenovela colombiana producida por Caracol Televisión y estrenada originalmente en 2023. La trama sigue la vida de Maritza Matallana, una joven decidida a convertirse en influencer que enfrenta obstáculos tras verse envuelta en un escándalo viral que pone en juego su reputación.

La producción pasó de ser exclusiva de Netflix a ser estrenada en la programación del canal - crédito Caracol Televisión @caracoltv/ Instagram

En su intento por reconstruir su imagen, Maritza une fuerzas con Salvador, dueño de una pizzería de barrio interesado en transformar su negocio. Ambos trabajan en equipo para recuperar el prestigio de Maritza y dar un giro al restaurante, mientras deben superar la oposición de Avril, novia de Salvador, y Germen, exnovio de Maritza, quienes dificultan su relación y sus metas.

La producción combina humor, romance y situaciones vinculadas al impacto de las redes sociales, la superación y las dinámicas familiares. Protagonizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza, la serie debutó en Netflix el 13 de diciembre de 2023.

Jorge Herrera regresó a la competencia

El actor Jorge Herrera regresó a la competencia de MasterChef Celebrity la noche del 30 de septiembre, luego de haber sido escogido por votación de sus propios compañeros según las nuevas reglas del formato.

Después de la salida de Nicolás Montero, la presentadora Claudia Bahamón anunció la posibilidad de que un exconcursante se reincorporara, y el nombre de Herrera fue elegido entre cinco posibles candidatos, que incluían también a Valeria, Luly Bossa, Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil.

El actor regresó al programa en la noche del 30 de septiembre - crédito @canalrcn/ Instagram

El regreso del actor marcó 5,15 puntos de audiencia en la transmisión, según detalló Kantar Ibope Media.

Herrera, conocido por su papel en Yo soy Betty, la fea, obtuvo la mayoría de los votos y así volvió a la cocina más famosa del país en un punto clave de la temporada. Su retorno fue marcado por el respaldo de sus compañeros, abrazos y palabras de aliento, así como por la bienvenida de los jurados del programa.

El regreso de Jorge Herrera introduce una nueva dinámica en la competencia, ya que se integra al equipo de Valentina Taguado y Raúl Ocampo para enfrentar los próximos retos bajo las condiciones establecidas en los capítulos recientes.