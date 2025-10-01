Colombia

Ministro de Defensa confirmó que Colombia está en la capacidad de fabricar armamento: “Por ahora, pequeñas”

El jefe de la cartera, Pedro Sánchez, aclaró que el país puede producir partes de ciertas armas y algunas pistolas

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que Colombia puede producir partes del fusil Galil - crédito Luisa González/Reuters

Ante varios medios de comunicación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el país avanza hacia una mayor independencia en la fabricación de material bélico. Según explicó, Colombia sí está en la capacidad de producir armas, siendo este el primer paso para que el país deje de depender completamente de otras naciones como Estados Unidos e Israel para garantizar el suministro de armamento.

Sí, Colombia tiene la capacidad de producir armas, por ahora pequeñas, por ejemplo, pistolas o también partes del fusil Galil, casi en su totalidad”, precisó el jefe de la cartera ante la prensa. Asimismo, aclaró que el país también puede fabricar drones, sistemas de antidrones y buques. Además, se refirió a desarrollos en tecnología para controlar el espectro electromagnético en el ciberespacio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, el titular de Defensa aclaró este proceso ocurre en medio de un contexto internacional en el que pocos países logran autosuficiencia total. “Prácticamente, ningún país en el mundo puede producir todas las armas que necesita por sí solo. Incluso los Estados Unidos hay algunas armas que adquiere en otros países”, puntualizó Sánchez.

El ministro de Defensa aseguró
El ministro de Defensa aseguró que avanzar hacia la autonomía armamentística de Colombia mejorará la economía - crédito Ejército Nacional/Europa Press

Como ejemplo, se refirió a los aviones Gripen, fabricados en Suecia, que Colombia busca adquirir. La fabricación de las aeronaves involucra a varios actores, como también pasa con la producción de armas que después entran al mercado internacional. “Ese avión fabricado en Suecia emplea armamento fabricado por el Reino Unido y emplea motores fabricados por los Estados Unidos”, detalló el ministro, buscando evidencias que existe una interdependencia tecnológica en el ámbito mundial de la defensa.

En ese sentido, el jefe de la cartera insistió en la importancia de mejorar la “autonomía estratégica” del país, puesto que, según explicó, además de tener un impacto en materia de seguridad, contribuirá como motor económico para Colombia.

Eso va a generar mejor empleo para Colombia. También se va a quedar el dinero aquí en Colombia y vamos a tener nosotros la soberanía sobre las armas que, por lo menos, a una escala, sean fabricadas aquí en Colombia, pero, por otro lado, que nosotros seamos dueños de ellas”, expuso.

El ministro de Defensa aseguró
El ministro de Defensa aseguró que casi ningún país puede fabricar armas por sí solo - crédito Pexels

Por otro lado, la empresa de defensa y aviación sueca Saab a la que Colombia le comprará 18 aviones de combate Gripen, brindó información sobre los avances de la negociación, que involucra un pago de USD 3.900 millones, según Blu Radio.

La compañía se refirió al tiempo que ha tomado hacer entrega de los aviones, puesto que, hasta el momento, no se ha firmado un contrato que permita el traspaso. De acuerdo con su explicación, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta para ejecutar un negocio de esta magnitud, por lo que el tiempo requerido para ultimar los detalles es prolongado.

No hay inconvenientes, lo que sucede es que es un trabajo que toma tiempo. Son muchos detalles que se deben definir junto a los equipos técnicos encargados: técnicos, económicos, cooperación industrial, entre otros”, precisó la empresa, citada por el medio de comunicación mencionado.

Colombia todavía no ha firmado
Colombia todavía no ha firmado el contrato con la empresa sueca Saab para adquirir los aviones Gripen - crédito Presidencia de la República

La preocupación por la situación alrededor de los aviones se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro, en un Consejo de Ministros, cuestionara a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

Nada que llegan los Gripen ni se firma el contrato, señora Canciller. ¿Qué están esperando? Yo había pedido, señora Angie, que el proyecto prioritario no fuera solamente los aviones, sino las armas que necesitan las Fuerzas Militares, lo que básicamente requieren es profundidad y rapidez”, indicó el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.

Temas Relacionados

Pedro SánchezMinistro de DefensaFabricación de armasAviones GripenEstados UnidosIsraelColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en Techo

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

El libro ¿Cómo enriquecer a Colombia? de Camilo Guzmán Sáenz desafía mitos y despierta debate

El libro de Camilo Guzmán Sáenz explora cómo la transformación cultural puede abrir nuevas oportunidades para el país, alejando a la sociedad de la dependencia y el estancamiento.

El libro ¿Cómo enriquecer a

Refuerzan controles contra tráfico de fauna silvestre en Bogotá y Cundinamarca: impondrán multas millonarias

El tráfico ilegal de fauna sigue siendo una amenaza pese a la reducción de casos, con aves y tortugas entre las especies más afectadas, según el Comité Conjunto de Fauna Silvestre

Refuerzan controles contra tráfico de

Andi respondió a críticas de colectivos pro-palestinos y negó ser plataforma comercial de Israel: “Estigmatizan”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, enfatizó en que sus actividades impactan directamente a trabajadores, emprendedores y familias involucradas en la actividad productiva

Andi respondió a críticas de

Colombia destruyó 4.813 laboratorios en 2025, pero los cultivos ilícitos no ceden: así están las cifras del Ministerio de Defensa

Aunque en el presente año aumentaron las incautaciones de cocaína y el desmantelamiento de laboratorios, los cultivos ilícitos se mantienen en expansión, vinculados a economías ilegales, violencia regional y la creciente demanda internacional

Colombia destruyó 4.813 laboratorios en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Familia de Juan David Buitrón,

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

Las películas románticas conquistan el

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Selección Colombia tendría una nueva baja para los amistosos ante México y Canadá: venía de recuperarse de una larga lesión

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones