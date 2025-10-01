Ministra de Ambiente exigió revisión a prórroga de concesión hídrica a Coca-Cola en La Calera: “No podría darse sin un análisis técnico profundo”

El Ministerio de Ambiente pide revisar la concesión de agua para Coca-Cola en La Calera - créditos: Reporte Coronell

La revisión de la concesión de agua de Coca-Cola en La Calera (Cundinamarca) ha tomado un giro relevante ante el creciente interés por la protección de los recursos hídricos.

Tras cuatro décadas de explotación, el futuro del permiso solicitado por la multinacional para continuar embotellando agua en esta zona dependerá de un análisis técnico y legal exhaustivo, en respuesta a preocupaciones ciudadanas y a los desafíos ambientales modernos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Ministerio de Ambiente solicitó formalmente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que revise el trámite de concesión, con el objetivo de asegurar que se cumpla estrictamente la normativa y de garantizar la protección del agua como bien común.

Según declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, “en el caso específico de Coca-Cola, es imperativo revisar si después de cuarenta años de explotación, seriamente, procede o no una prórroga automática”.

El Ministerio de Ambiente convoca mesa técnica y reunión extraordinaria para evaluar la prórroga - crédito Ministerio de Ambiente

De esta manera, la jefe de cartera agregó: “Sobre todo, recordemos que una prórroga no podría, en ningún caso, darse sin un análisis técnico profundo, en el cual se debe evaluar el historial de la concesión y considerar los efectos del cambio climático y, obviamente, escuchar a la ciudadanía”.

Ante este panorama, el Ministerio convocó una mesa técnica prevista para el viernes 3 de octubre, además de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR.

El propósito es analizar de manera detallada el trámite de prórroga solicitado por la compañía y considerar tanto los elementos jurídicos como ambientales, en un contexto donde la vigilancia ciudadana ejerce una presión creciente.

“Por ello, hemos solicitado formalmente, desde el Ministerio, a la Corporación Autónoma, una mesa técnica que se desarrollará la primera semana de octubre, así como una sesión extraordinaria y urgente del consejo directivo en el que se nos informe”, afirmó la ministra Vélez.

La CAR tiene la competencia exclusiva sobre la concesión, pero el Ministerio actuará como veedor - crédito Freepik

Fue así como la jefe de cartera explicó el objetivo de la mesa técnica: “Primero, el estado actual del trámite de la prórroga solicitada por Coca-Cola. En segundo lugar, si se ha considerado iniciar un trámite de concesión nueva, en lugar de prorrogar un permiso existente que ya lleva cuatro décadas. Tercero, que se nos explique cómo se incorporaron las observaciones de la audiencia pública realizada”, concluyó Irene Vélez.

Gustavo Petro se pronunció ante la polémica por el contrato de Coca-Cola en La Calera

Las tensiones en torno a la concesión de agua en La Calera han crecido de forma constante desde la publicación de un informe técnico en 2023, cuyo contenido ha encendido las alarmas por el futuro del abastecimiento hídrico en esta zona vecina a Bogotá.

La revelación principal es la constatación, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), de intervenciones directas sobre los manantiales realizados por Coca-Cola: estos ojos de agua han sido cubiertos con concreto y láminas de metal, según se documenta en el informe citado por El Reporte Coronell de W Radio.

Las prácticas detectadas no sólo alteraron la dinámica natural de los recursos hídricos, sino que, de acuerdo con la CAR, incumplieron obligaciones ambientales y afectaron la cobertura boscosa de un área próxima al Parque Natural Chingaza, un sitio de valor estratégico para la conservación en el país.

El mandatario Gustavo Petro pidio a la CAR tomar acciones luego de las denuncias de la representante Mar Pizarro sobre la concesión a Coca Cola en La Calera - crédito Presidencia y @delmarpizarro/X

El documento oficial recomienda “la implementación de un plan de conservación, restauración y recuperación” para los siete manantiales intervenidos, hecho que ha levantado inquietudes tanto en el ámbito local como nacional.

La representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, fue la primera en exponer públicamente el caso, cuestionando la transparencia de los informes de consumo presentados por la multinacional y evidenciando la considerable disminución en la cantidad de agua disponible desde 1983, fecha en que comenzó la concesión. Pizarro advirtió en El Reporte Coronell que el desabastecimiento progresivo afecta directamente a los habitantes de La Calera.

A pesar de estos hallazgos, la expectativa es que la CAR evalúe la renovación de la concesión con Coca-Cola, lo cual ha desatado una oleada de preocupaciones y mensajes en redes sociales. Gustavo Petro, presidente de Colombia, intervino directamente a través de su cuenta, solicitando a la autoridad ambiental asumir su responsabilidad: “Señores de la Car Cundinamarca, Bogotá agota su recurso más preciado. Ahora toma más agua de Cundinamarca y se puede devolver ese agua, si se socializan las aguas subterráneas (sic)”, escribió el mandatario al compartir una denuncia de Pizarro.