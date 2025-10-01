Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Miguel Bosé llevará su 'Importante Tour' al Medellín en 2026 - crédito Europa Press

El panorama de conciertos en Colombia para 2026 ya comienza a perfilar los artistas que van a protagonizar las presentaciones más esperadas y anticipadas del año. En una lista que ya se presenta como una muy nutrida, ahora se suma Miguel Bosé.

El español, considerado una de las figuras más influyentes e icónicas de la música hispana, anunció su regreso a Colombia con su Importante Tour, que entre sus paradas sumará a Medellín, ciudad en la que no se presentaba desde 2018.

La cita será en el Centro de Eventos La Macarena, el 14 de marzo, según se encargó de confirmarlo la productora Forward Music en sus cuentas oficiales.

La venta de entradas inició este martes 30 de septiembre de 2025 en la Etapa I, que se extenderá hasta el miércoles 14 de enero de 2026 a las 11:59 p.m., o hasta agotar el aforo disponible. En esta primera fase, los precios varían según la localidad, en un rango de precios que va desde los $259.000 hasta los $638.000.

Las entradas para el concierto del español salieron a la venta el martes 30 de septiembre - crédito cortesía Forward Music

Una vez se agote el aforo de la Etapa I, o a partir del jueves 15 de enero de 2026 a las 12:00 a.m., comenzará la Etapa II y se mantendrá vigente hasta el día del evento o hasta agotar las entradas. En esta etapa, los precios de las localidades se incrementan para pasar a un rango entre los $324.000 y los $797.000.

Las entradas pueden adquirirse de Taquilla Live, con cualquier medio de pago. Vale destacar que los precios mencionados no incluyen el costo adicional por servicio de la tiquetera, que se cobra independiente del método de pago utilizado.

Así es el espectáculo de Miguel Bosé en el “Importante Tour”

Miguel Bosé no se presentaba en la capital antioqueña desde 2018, ocasión en la que compartió escenario con Juanes - crédito @miguelbose/Instagram

Desde la última visita del español a Colombia con su Estaré Tour que pasó por Bogotá y Medellín en 2018, el cantante pasó por un complejo momento personal y profesional entre problemas de salud que afectaron su rendimiento vocal en vivo, el fallecimiento de su madre Lucía Bosé en 2020 víctima del covid-19, y sus controvertidas declaraciones cuestionando la fiabilidad de las vacunas y difundiendo lo que fue tomado como teorías conspirativas alrededor de la pandemia.

En 2023 también fue víctima de un robo en su domicilio en Ciudad de México, siendo retenido junto a su familia durante horas. Los delincuentes sustrajeron objetos de valor y un automovil, en un hecho especialmente traumático para el artista.

El cantante español presentará un espectáculo audiovisual acompañado de un grupo de músicos que también lo acompañan en las coreografías - crédito cortesía Forward Music

No fue hasta finales de 2024 que Bosé anunció el Importante Tour que lo devolvió a los escenarios, incluyendo pasos por México, España y Colombia, a los que se sumarán Estados Unidos y otros países de América Latina en lo que queda de 2025 y a lo largo de 2026.

La puesta en escena mezcla minimalismo y funcionalidad. Bosé aparece cada noche acompañado de un grupo de músicos que no solo interpretan sus canciones, sino que le acompañan con una serie de coreografías que proyectan elegancia y fuerza. A esto se suman las visuales, que oscilan entre lo abstracto y lo literal para moldear una experiencia audiovisual que repasa una de las carreras más intensas y apasionantes en la historia del pop latino.

El repertorio incluye los grandes clásicos que marcaron su carrera, especialmente a partir de los años 80, cuando dejó las baladas adolescentes para priorizar un sonido más atrevido primero, y luego uno más maduro y complejo en los 90. Amante Bandido, Si Tú No Vuelves, Morena mía, Aire soy, Nena, El hijo del capitán Trueno, Sevilla, Duende, Sereno y muchos más, todos convertidos en verdaderos himnos que han trascendido generaciones.