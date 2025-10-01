Colombia

⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella y criticó su precandidatura: “No veo ese conocimiento”

El exministro y aspirante aseguró que la estrategia de comunicación del abogado no se centra en mostrar sus propuestas. Afirmó que carece de contenido

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Mauricio Cárdenas aseguró que Abelardo
Mauricio Cárdenas aseguró que Abelardo de la Espriella no tiene la experiencia para gobernar a Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa y Redes sociales/X

La carrera presidencial en Colombia ha estado permeada por declaraciones de los aspirantes sobre la realidad del país, las problemáticas que deben ser atendidas y las propuestas que se deben ejecutar para poner fin a distintas crisis. Pero, la agenda política y mediática ha ido más allá, involucrando opiniones sobre las capacidades de quienes son considerados contrincantes en la contienda electoral.

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial y exministro de Hacienda y Crédito Público se unió al debate sobre los aspirantes al cargo más importante del país, ocupado hoy por el presidente Gustavo Petro. En conversación con la revista Semana, en la sección El Debate, cuestionó de forma directa las capacidades y propuestas del abogado Abelardo de la Espriella, que se hace llamar “El Tigre” y que promete tener mano dura en materia de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el ex jefe de cartera, el discurso político-electoral de De la Espriella sería excesivamente producido y carente de contenido. “Yo veo en Abelardo un fantoche”, aseveró en la entrevista, explicando que ese término se utiliza para catalogar a una persona que “pretende ser una cosa” y en realidad es “otra”.

Mauricio Cárdenas aseguró que la
Mauricio Cárdenas aseguró que la ciudadanía necesita saber de qué manera los precandidatos esperan resolver sus principales problemas, para así definir su voto - crédito REUTERS

Cárdenas explicó que las declaraciones que ha hecho el precandidato en eventos y en sus redes sociales parecen haber “pasado por mucho estudio”, pero que estas no exponen sus propuestas para temas clave del país y que los votantes requieren para elegir al sucesor o sucesora de Gustavo Petro.

Aunado a ello, indicó que, a su juicio, el abogado no tendría el bagaje requerido en términos de experiencia y educación para direccionar una Nación. “No veo en Abelardo de la Espriella la experiencia que se necesita para gobernar a Colombia. No veo ese conocimiento”, dijo.

Advirtió, además, sobre una estrategia que, a su criterio, prioriza la imagen mediática sin resultados concretos sobre el abanico de iniciativas que la ciudadanía necesita. “El colombiano quiere ver: ‘Dígame cuáles son las medidas, dígame qué va a hacer, cómo va a recuperar la seguridad de Colombia y dígame también qué va a hacer con la salud y qué va a hacer con la economía y qué va a hacer con la corrupción’”, precisó.

El exministro criticó la estrategia
El exministro criticó la estrategia de comunicaciones de Abelardo de la Espriella por involucrar a otros actores - crédito Jesús Aviles/Infobae

Adicionalmente, cuestionó las estrategias de comunicación del equipo de De la Espriella y su despliegue en redes sociales y otros espacios, asegurando que se han enfocado en la amplificación. De acuerdo con su explicación, hay “una cantidad de actores que no son él” intentando posicionar los mensajes del precandidato.

En ese sentido, aclaró que está en contra de los discursos extremistas y del populismo, inclinándose, en cambio, hacia la seriedad y las propuestas con contenido verificable. Por eso, desde su perspectiva, la gobernabilidad requiere de equipos sólidos y propuestas claras que respondan a los principales desafíos nacionales.

Para sustentar sus afirmaciones y su postura con respecto a lo que representa el abogado Abelardo de la Espriella como aspirante a la Presidencia, dio a conocer varias de sus propias iniciativas en materia de seguridad. Hizo énfasis en la necesidad de implementar tecnología de reconocimiento facial, el despliegue de Fuerzas Militares en zonas urbanas afectadas por la extorsión y el impulso de una política nacional respaldada por comercios y restaurantes para erradicar delitos de alto impacto.

Mauricio Cárdenas propone un despliegue
Mauricio Cárdenas propone un despliegue de Fuerzas Militares en zonas afectadas por la extorsión - crédito Ministerio de Defensa/Europa Press

Esto, según precisó, difiere de lo que expone el precandidato De la Espriella en sus redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación. “A Abelardo no lo veo hablar de la extorsión, no lo veo hablar de qué va a hacer con los comerciantes”, expuso Cárdenas al medio citado.

A grandes rasgos, el abogado propone ofrecer sometimiento judicial a los criminales y atacar y dar de baja a aquellos que no se sumen a esas conversaciones. También le apunta a la modernización de la Policía Nacional y a la instalación de cárceles de alta seguridad para recluir a cabecillas reincidentes.

Temas Relacionados

⁠Mauricio CárdenasAbelardo de la EspriellaPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaPropuestasColombia-Noticias

Más Noticias

La irónica defensa de Diosdado Cabello a Petro por el retiro de su visa: cree que no fue por lo que dijo en la marcha propalestina

El ministro del Interior del régimen en Venezuela respaldó lo dicho por el presidente colombiano en la Asamblea General de la ONU

La irónica defensa de Diosdado

Juan Manuel Santos cuestionó la política ambiental de Petro: “Supuestamente ha querido hacer la paz con la naturaleza”

El exmandatario vinculó la falta de presencia estatal en zonas estratégicas con el avance de organizaciones criminales y la crisis de seguridad en regiones vulnerables

Juan Manuel Santos cuestionó la

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

El diseño renovado, con tonos suaves y detalles tradicionales, se mostraría en un evento internacional junto a otros equipos y el balón oficial del certamen de la FIFA

La selección Colombia presenta su

La Corte Suprema concedió prisión domiciliaria a una mujer de 87 años condenada por evasión fiscal

El fallo del alto tribunal obligó a los jueces a analizar de manera integral la vulnerabilidad de los adultos mayores al dictar sentencia y decidir sobre beneficios judiciales

La Corte Suprema concedió prisión

Bogotá mantiene pico y placa para octubre de 2025: así quedó el calendario de restricciones para el décimo mes

La regulación para automóviles particulares establece circulación alternada entre semana, según el número final de la placa, con excepción de fines de semana y festivos, para optimizar el tránsito y evitar sanciones económicas

Bogotá mantiene pico y placa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Martín Elias Jr. ya no

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque grabaron a su hijo en plena campaña ‘política’ en el jardín: “Cuidar los animales”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Deportes

La selección Colombia presenta su

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras