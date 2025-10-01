⁠Mauricio Cárdenas llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella y criticó su precandidatura: “No veo ese conocimiento”

Mauricio Cárdenas aseguró que Abelardo de la Espriella no tiene la experiencia para gobernar a Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa y Redes sociales/X

La carrera presidencial en Colombia ha estado permeada por declaraciones de los aspirantes sobre la realidad del país, las problemáticas que deben ser atendidas y las propuestas que se deben ejecutar para poner fin a distintas crisis. Pero, la agenda política y mediática ha ido más allá, involucrando opiniones sobre las capacidades de quienes son considerados contrincantes en la contienda electoral.

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial y exministro de Hacienda y Crédito Público se unió al debate sobre los aspirantes al cargo más importante del país, ocupado hoy por el presidente Gustavo Petro. En conversación con la revista Semana, en la sección El Debate, cuestionó de forma directa las capacidades y propuestas del abogado Abelardo de la Espriella, que se hace llamar “El Tigre” y que promete tener mano dura en materia de seguridad.

De acuerdo con el ex jefe de cartera, el discurso político-electoral de De la Espriella sería excesivamente producido y carente de contenido. “Yo veo en Abelardo un fantoche”, aseveró en la entrevista, explicando que ese término se utiliza para catalogar a una persona que “pretende ser una cosa” y en realidad es “otra”.

Mauricio Cárdenas aseguró que la ciudadanía necesita saber de qué manera los precandidatos esperan resolver sus principales problemas, para así definir su voto - crédito REUTERS

Cárdenas explicó que las declaraciones que ha hecho el precandidato en eventos y en sus redes sociales parecen haber “pasado por mucho estudio”, pero que estas no exponen sus propuestas para temas clave del país y que los votantes requieren para elegir al sucesor o sucesora de Gustavo Petro.

Aunado a ello, indicó que, a su juicio, el abogado no tendría el bagaje requerido en términos de experiencia y educación para direccionar una Nación. “No veo en Abelardo de la Espriella la experiencia que se necesita para gobernar a Colombia. No veo ese conocimiento”, dijo.

Advirtió, además, sobre una estrategia que, a su criterio, prioriza la imagen mediática sin resultados concretos sobre el abanico de iniciativas que la ciudadanía necesita. “El colombiano quiere ver: ‘Dígame cuáles son las medidas, dígame qué va a hacer, cómo va a recuperar la seguridad de Colombia y dígame también qué va a hacer con la salud y qué va a hacer con la economía y qué va a hacer con la corrupción’”, precisó.

El exministro criticó la estrategia de comunicaciones de Abelardo de la Espriella por involucrar a otros actores - crédito Jesús Aviles/Infobae

Adicionalmente, cuestionó las estrategias de comunicación del equipo de De la Espriella y su despliegue en redes sociales y otros espacios, asegurando que se han enfocado en la amplificación. De acuerdo con su explicación, hay “una cantidad de actores que no son él” intentando posicionar los mensajes del precandidato.

En ese sentido, aclaró que está en contra de los discursos extremistas y del populismo, inclinándose, en cambio, hacia la seriedad y las propuestas con contenido verificable. Por eso, desde su perspectiva, la gobernabilidad requiere de equipos sólidos y propuestas claras que respondan a los principales desafíos nacionales.

Para sustentar sus afirmaciones y su postura con respecto a lo que representa el abogado Abelardo de la Espriella como aspirante a la Presidencia, dio a conocer varias de sus propias iniciativas en materia de seguridad. Hizo énfasis en la necesidad de implementar tecnología de reconocimiento facial, el despliegue de Fuerzas Militares en zonas urbanas afectadas por la extorsión y el impulso de una política nacional respaldada por comercios y restaurantes para erradicar delitos de alto impacto.

Mauricio Cárdenas propone un despliegue de Fuerzas Militares en zonas afectadas por la extorsión - crédito Ministerio de Defensa/Europa Press

Esto, según precisó, difiere de lo que expone el precandidato De la Espriella en sus redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación. “A Abelardo no lo veo hablar de la extorsión, no lo veo hablar de qué va a hacer con los comerciantes”, expuso Cárdenas al medio citado.

A grandes rasgos, el abogado propone ofrecer sometimiento judicial a los criminales y atacar y dar de baja a aquellos que no se sumen a esas conversaciones. También le apunta a la modernización de la Policía Nacional y a la instalación de cárceles de alta seguridad para recluir a cabecillas reincidentes.