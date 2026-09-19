Colombia

Petro señala a bancos y fondos privados por el déficit en Colpensiones: “Es la causa del desfase”

El expresidente de la República vinculó el supuesto adeudo con los recursos de 150.000 personas que trasladaron sus ahorros desde administradoras privadas a la entidad pública para acceder a una pensión

La polémica por las contrataciones tercerizadas en Colpensiones pone en el centro el uso político del empleo público durante el Gobierno Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Colprensa
Petro volvió a defenderse de críticas por “hueco fiscal” en Colpensiones tras alza del salario mínimo - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Colprensa
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La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones para pagar las pensiones de los últimos tres meses de 2026, tras un aumento del salario mínimo superior al previsto en el presupuesto estatal.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, atribuyó el faltante al incremento de 23,7% decretado por el Gobierno nacional.

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“Según nuestras estimaciones, esos $5 billones (de déficit) han faltado durante todo el año, porque el Presupuesto General de la Nación que se hizo para 2026 se hizo con un supuesto de inflación y de productividad que daban para un aumento del salario mínimo de máximo el siete y medio por ciento”, precisó en rueda de prensa.

El expresidente de la República vinculó el supuesto adeudo con los recursos de 150.000 personas que trasladaron sus ahorros desde administradoras privadas a la entidad pública para acceder a una pensión - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República vinculó el supuesto adeudo con los recursos de 150.000 personas que trasladaron sus ahorros desde administradoras privadas a la entidad pública para acceder a una pensión - crédito @petrogustavo/X

En su análisis, Velasco explicó que se registró una diferencia entre las proyecciones con las que se elaboró el presupuesto y el valor efectivo de las obligaciones: “Ahí hay una brecha entre el supuesto con el cual se construyó el presupuesto y se asignaron recursos a Colpensiones y lo que finalmente le tocó pagar a Colpensiones de mesadas en el año 2026”.

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A la par, aseguró en entrevista con Blu Radio que a los adultos mayores “la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión”, aunque insistió en la necesidad de resolver el problema fiscal del país.

El expresidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las críticas por el efecto del aumento del salario mínimo sobre Colpensiones y sostuvo: “Cual cómplices de ladrones son estos periodistas que engañan al pueblo. No son capaces de decirle a la ciudadanía que los dos fondos de pensiones más grandes del país le deben a Colpensiones 25 billones de pesos”.

Petro sostuvo que el actual Gobierno nacional quiere engañar a los colombianos - crédito @petrogustavo/X
Petro sostuvo que el actual Gobierno nacional quiere engañar a los colombianos - crédito @petrogustavo/X

Petro llamó a movilizarse después de que, según afirmó, se rechazó un gravamen de $20 billones para las personas con mayores ingresos. “Es hora de salir a las calles por millones”, expresó en X.

El líder de la oposición vinculó el supuesto adeudo con los recursos de 150.000 personas que, conforme a su versión, trasladaron sus ahorros desde administradoras privadas a Colpensiones para acceder a una pensión. “Esa es la causa del desfase de ingresos y pagos de Colpensiones”, dijo.

También cuestionó a la ministra de Trabajo y a Abelardo de la Espriella, a quienes atribuyó la intención de financiar el sistema mediante impuestos y deuda pública. Petro aseguró que el pago pensional debe cubrirse con recursos que buscan retener los propietarios del Grupo Aval y Bancolombia.

El político colombiano acusó a periodistas de omitir ese planteamiento por presiones económicas de los bancos y advirtió sobre un posible aumento en el precio de los alimentos por la falta de agua y tierras de cultivo. “Queda legitimado que el campesinado tome la tierra que adquirió mi gobierno para cultivar”, dijo.

Petro también pidió que los afiliados de fondos privados se trasladen a Colpensiones. “Los banqueros ya demostraron comprando magistrados que se pueden robar 500 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores sin entregar una sola pensión”, afirmó.

Vicepresidente José Manuel Restrepo presentó los problemas pensionales de Colombia

Vicepresidente José Manuel Restrepo presentó los problemas pensionales de Colombia -crédito @jrestrp/X
Vicepresidente José Manuel Restrepo presentó los problemas pensionales de Colombia -crédito @jrestrp/X

El 17 de septiembre de 2026, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, presentó ante los medios de comunicación un problema adicional que, a su juicio, es responsabilidad de la administración anterior, y que también dificulta el pago de las pensiones de los colombianos. Según detalló, se trata del Presupuesto General de la Nación (PGN) que estableció el gobierno Petro para 2027, el cual no contemplaba rubros esenciales, como el pago de pensiones.

El alto funcionario aseguró que el presupuesto fue elaborado incorrectamente y que también dejó por fuera gastos cruciales para el sector de la educación y el pago de los salarios de los servidores públicos.

“Lo que les puedo decir es lo que señaló en su momento el ministro de Hacienda (Miguel Gómez Martínez). ¿Qué dijo? Dijo que, desafortunadamente, en los últimos cuatro años, el gobierno anterior dejó un presupuesto de la Nación para 2027 mal elaborado; un presupuesto de mentiras, que no contemplaba los gastos correspondientes a asuntos como la educación superior, las remuneraciones de los funcionarios públicos, las pensiones y la educación", indicó Restrepo en rueda de prensa.

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