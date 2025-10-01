Chats filtrados revelan fuertes acusaciones de Montealegre a Benedetti en grupo del gabinete Petro

- crédito presidencia

Una nueva controversia surgió en el gabinete del presidente Gustavo Petro tras conocerse una confrontación entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los mensajes cruzados en el grupo de WhatsApp de los altos funcionarios fueron revelados por La W Radio, que accedió a los chats en los que se produjeron los intercambios.

El director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, explicó que la discusión se originó por la molestia de Montealegre frente a la postura de algunos ministros que no renunciaron a sus visas de Estados Unidos, como sí lo hizo el presidente. De acuerdo con las fuentes citadas por la emisora, Montealegre calificó esa decisión como un acto de “tibieza”, lo que generó tensiones con Benedetti.

La situación se agravó cuando la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, manifestó respaldo a Benedetti. Este hecho, según los testimonios, incrementó el malestar del ministro de Justicia y preparó el escenario para un enfrentamiento mayor.

El detonante ocurrió durante la discusión sobre el proyecto de paz total. Montealegre advirtió que la oposición buscaba retrasar el trámite de la iniciativa legislativa. En uno de los mensajes divulgados por La W Radio, escribió: “Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá”.

El tono de los mensajes subió de nivel cuando Montealegre insistió en llamar “tibio” a Benedetti y lo acusó de priorizar su exposición mediática antes que el trabajo en equipo. En otro aparte citado por La W Radio, expresó: “Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”.

Ante estas palabras, Benedetti respondió de manera directa en el mismo grupo de WhatsApp. Según los registros, escribió: “No le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”.

El intercambio no terminó allí. Montealegre señaló a su colega de filtrar información a los medios de comunicación y recordó episodios pasados. En un mensaje compartido por La W Radio, dijo: “Benedetti sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia, y luego la filtró a Semana, para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”.

El señalamiento más contundente llegó con una acusación directa. Montealegre escribió: “Vamos a ver, que tan ‘gallito de pelea’ es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

La emisora aseguró que intentó obtener pronunciamientos de los dos ministros, pero ninguno entregó declaraciones tras la publicación de los mensajes. Montealegre únicamente remitió el enlace de una columna de opinión escrita en 2023 en la revista Raya, titulada “Un tigre anda suelto”, en la cual ya se refería de manera crítica a Benedetti.