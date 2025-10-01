Colombia

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Mastracci, amigo de Regio Clownn, solicitó que se evite mencionar a la artista en sus redes sociales, porque no existe una relación entre ellos y defendió su integridad

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Amigo de Regio Clownn hizo
Amigo de Regio Clownn hizo petición sobre Marcela Reyes en sus publicaciones o transmisiones en vivo - crédito Redes Sociales/IG

La reacción de Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clownn, ante los comentarios dirigidos a Marcela Reyes tras el asesinato del también DJ y B King en Ciudad de México ha marcado un punto de inflexión en la conversación pública sobre el caso.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Mastracci solicitó de manera enfática que se evite mencionar a la artista en sus redes sociales, argumentando que no existe una relación personal entre ambos y defendiendo su integridad frente a las críticas surgidas en redes sociales.

Regio Clown y B King
Regio Clown y B King antes de su desaparición. (X/@c4jimenez)

El 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clownn. Según la información oficial, ambos artistas habían salido de un gimnasio en la zona de Polanco y, presuntamente, tenían programada una cita en un restaurante con dos individuos identificados como “El Comandante” y “Mariano”.

Asimismo, las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen, ya que los cuerpos presentaban signos de violencia y fueron encontrados a un costado de una carretera en la capital mexicana.

Desde la confirmación del doble homicidio, Rogelio Mastracci ha manifestado públicamente su dolor por la pérdida de su amigo.

En una reciente transmisión en vivo, aprovechó la interacción con sus seguidores para despedirse tanto de Regio Clownn como de B King. En medio de la transmisión, surgieron preguntas sobre Marcela Reyes, expareja de Bayron Sánchez conocido (conocido como B King, lo que motivó la intervención de Mastracci.

El mejor amigo de Regio Clownn expresó con claridad su postura respecto a la presencia de Marcela Reyes en las conversaciones de sus redes sociales.

Un narcomensaje firmado por La
Un narcomensaje firmado por La Familia Michoacana refuerza la principal línea de investigación del caso - crédito X

No quiero que estén nombrando a Marcela en mis redes ni en mis ‘en vivos’. Es una señora que no conozco y entonces no permito que hablen de ella”, afirmó Rogelio Mastracci durante la transmisión.

Esta declaración fue acompañada de una defensa hacia la artista: “Me parece que es una artista genial, con una historia de vida increíble, pero no la conozco. No sé cómo pueden hablar de una persona que no conocen, sino que solo se dejan llevar por lo que ven en redes. ¿Cómo pueden destruir el nombre de una artista? Persona que hable de Marcela Reyes, la bloqueo. Ella quería mucho a B-King”, concluyó Mastracci en el mismo espacio.

Tras la difusión de la noticia del asesinato, Marcela Reyes comenzó a recibir mensajes negativos en redes sociales. Frente a esta situación, la artista informó tanto a las autoridades colombianas como mexicanas que se encuentra disponible para colaborar en lo que sea necesario durante la investigación.

Hermana de B King también habría defendido a Marcela Reyes

Uno de los temas centrales en días recientes ha sido la naturaleza del vínculo entre la familia del artista y Marcela Reyes, razón por la cual Stefanía Agudelo, hermana de B King, abordó directamente esta cuestión durante su intervención en el programa We Love Entretenimiento.

Al ser interrogada en la conversación sobre su relación con la exesposa de su hermano, Agudelo expresó que: “Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté, fue la pareja de mi hermano durante siete años, pero no sabría qué decirte”.

Stefania reveló que reconocieron el
Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes (Créditos: Instagram/Stefania Agudelo)

A pesar del contexto de sospechas y la presión de quienes siguen el caso, la hermana del también DJ apeló a detener las acusaciones sin fundamento.

“Eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me corresponde a mí”, indicó durante la entrevista, y solicitó prudencia y respeto por el proceso judicial vigente, teniendo en cuenta que Reyes se puso a disposición de las autoridades para las investigaciones del caso.

