Marcela Reyes agradece el respaldo de sus seguidores tras el asesinato de B King en México

La DJ reapareció en redes sociales para reconocer la solidaridad recibida, cuando atravesó días complejos por el homicidio de su expareja, el cantante de reguetón, junto a otro reconocido artista

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La DJ reapareció en redes sociales después de días de ausencia - crédito @rechismes/IG

La DJ y empresaria Marcela Reyes reapareció ante su audiencia para pronunciarse sobre las muestras de apoyo recibidas después del homicidio del cantante de reguetón B King, su expareja sentimental, en México.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la creadora de contenido y empresaria destacó el valor del acompañamiento que le han brindado sus seguidores durante las jornadas de mayor dificultad emocional.

Es de recordar que la DJ aseguró que se alejó de su familia, hijos y amigos por lo ocurrido con Bayron Sánchez, con quien compartió cerca de nueve años como pareja.

Los músicos se casaron hace poco y nunca han dudado en exponer su intimidad | Foto: Instagram @marcelareyes

“Bebés, hola, ¿cómo están? Oigan, no, en serio les quería dar las gracias porque me he tomado el tiempo de entrar a mi DM y realmente hay miles y miles y miles de mensajes de muchísimo amor, de muchísimo apoyo y créanme que eso a uno le abraza el alma. Estoy de regreso, eh, con toda la energía, volví para hacer lo que mejor sé hacer, que es trabajar”, aseguró inicialmente la quindiana.

De acuerdo con Marcela, nadie más que sus seguidores saben la dedicación que ella le imprime a su trabajo como artista musical, pero también reconoció que de ella dependen otras personas.

“Ustedes saben que eso es lo que me apasiona, aparte de que me apasiona, pues tengo una cola gigante que depende de mí, entonces acá parada firme y lista para trabajar, lista para que sigamos creciendo juntos, para que sigamos viviendo mil experiencias y de eso se trata la vida, de vivir, vivir y vivir. (beso)”, concluyó.

El asesinato de B King, cuyo nombre real era Bayron Sánchez, generó conmoción tanto en el ambiente artístico colombiano como en el círculo personal de Marcela Reyes.

Tomada de Instagram @bkingoficial

En repetidas ocasiones, la DJ reveló su estado emocional tras conocer el fallecimiento del músico, describiéndose como devastada por un dolor sin precedentes, además, de aclarar que no tenía nada que ver como se especuló en redes sociales.

Reyes y Sánchez compartieron siete años de vida en común, etapa durante la cual el artista mantuvo un vínculo estrecho con el hijo que la empresaria tuvo en una relación anterior.

Durante ese primer impacto cuando se conoció la noticia de su muerte, Marcela Reyes pidió fuerza a su familia y pidió respeto por el proceso de duelo, pues la DJ reconoció el legado humano que su ex dejó tras su muerte y dirigió palabras de aliento a los familiares del artista, quienes gestionan los trámites del sepelio y se enfrentan a la atención pública en medio de la tragedia.

La reacción de la audiencia digital no se limitó a expresar condolencias. Según información publicada por la empresaria denunció haber sido objeto de mensajes intimidatorios y amenazas en redes sociales, los cuales incluyeron alusiones directas a su hijo. Ante este entorno hostil, Marcela Reyes advirtió la adopción de medidas legales para preservar su seguridad y la de sus allegados.

El documento establece que ya se tomaron medidas ante la Fiscalía General por injuria y calumnia en redes sociales contra Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/Instagram

Tras el homicidio de B King en territorio mexicano, las autoridades locales confirmaron el hallazgo del cuerpo del artista junto al del también músico colombiano conocido como Regio Clownn. Los hechos, investigados por la fiscalía correspondiente, continúan bajo reserva mientras la familia solicita privacidad y protección mediática.

Como resultado de la presión emocional, Marcela Reyes optó por retirarse temporalmente del ámbito digital para priorizar su salud mental y la de su entorno inmediato. No obstante, la DJ aseguró el sostenimiento de sus actividades empresariales y ratificó su compromiso con los proyectos programados antes del incidente.

El regreso de Marcela Reyes a las plataformas sociales marcó un nuevo ciclo profesional para la DJ, quien enfatizó la relevancia del trabajo y de la comunidad que la acompaña. Reyes concluyó su aparición con frases alentadoras dirigidas a sus seguidores, reiterando el valor de “vivir y seguir creciendo juntos”, palabras que recibieron una notable reacción en mensajes y comentarios.

