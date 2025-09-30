Colombia

Gustavo Petro pidió el cambio del personal en la Embajada de Colombia en China por supuesto saboteo en las relaciones: “Esa gente tiene que irse”

Durante una sesión ministerial, el jefe de Estado pidió la remoción de funcionarios en la embajada en Pekín, acusándolos de entorpecer vínculos bilaterales y modificar agendas oficiales sin autorización

Jhon Bernal

Jhon Bernal

crédito Presidencia de Colombia/Pexels
- crédito Presidencia de Colombia/Pexels

Durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 29 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro solicitó el relevo de personal en la Embajada de Colombia en China, al considerar que sus funcionarios estarían en un supuesto plan de saboteo en las relaciones con el país asiático.

En su intervención, el mandatario nacional le llamó la atención a la canciller Rosa Villavicencio por esta situación, teniendo en cuenta que el Gobierno colombiano se encuentra en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos.

“Porque aquí hay una cancillería que le da pena relacionarse con China y sabotea las relaciones. Toda esa gente tiene que irse. Yo quiero relaciones con todos los pueblos del mundo, no con uno”, expresó el jefe de Estado.

Adicionalmente, el presidente insistió en la necesidad de un cambio inmediato en la representación diplomática en China, al considerar que el actual equipo obstaculiza la agenda presidencial y cancela reuniones sin previo aviso.

“Eso no es relaciones con la humanidad, eso es colonialismo. El cambio del personal de la embajada en China, que sabotea las relaciones, cambia mis agendas. Anula citas sin que sepamos”, añadió.

De igual manera, Petro mencionó: “por eso llegué a donde Aquilino, pero ahí no fue un error, porque nos dimos cuenta que pensamos lo mismo. Sí, va cocaína por el Pacífico. Va a Australia en primer lugar, pero ya entró a China, entró a la India y entra a Rusia y seguramente Japón. ¿Cómo hacen? No es en avión. No es en avión, es en barco. Se necesita un avión muy poderoso para cruzar sin escalas. Y si son avionetas, peor. Y, por tanto, debe haber un tratado, busquémoslo, entre Estados Unidos, China, México”.

