Colombiana que regresó a Colombia tras quedarse sin visado contó en redes su experiencia: “Dentro de mis opciones no estaba el quedarme ilegal”

La joven estuvo tres años en Estados Unidos como parte de un intercambio cultural, pero cuando se quiso quedar no pudo renovar su visa: “A mí me gusta hacer las cosas bien”

Por Julieth Cicua Caballero

Yeimar Núñez respondió a los comentarios negativos de seguidores quienes le reprocharon por presuntamente "no valorar Colombia" - crédito @yeimar28 / TikTok

Tan pronto como Yeimar Núñez (@yeimar28 en TikTok) decidió volver a Colombia después de tres años viviendo en Estados Unidos, sus redes sociales se convirtieron en el espacio donde contó lo que sentía y pensaba.

Este regreso no fue fácil para ella, pero tampoco improvisado: al no lograr extender su visa, prefirió regresar antes de quedar en una situación migratoria irregular. “A mí me gusta hacer las cosas bien”, contó en uno de sus videos.

Durante su tiempo en Estados Unidos, Yeimar primero se inscribió como au pair en un intercambio cultural y luego intentó, sin éxito, gestionar extensiones como turista.

Yeimar narró que es lo que más va a extrañar de vivir en EE.UU - crédito @yeimar28 / TikTok

Agotando las vías legales y pensando en su futuro, eligió regresar para poder seguir viajando más adelante. “Si me quedaba sin la visa no podría salir del país, y yo amo viajar”, explicó a sus seguidores.

Uno de los aspectos que más marcó a Núñez fue la sensación de libertad: “el simple hecho de poder caminar sola en la calle con la tranquilidad de que nadie te va a hacer daño para robarte un celular”, fue uno de los detalles que dijo que más extrañará.

Además, valoró la estabilidad económica y la cercanía con la naturaleza, experiencias cotidianas que, según ella, hicieron la diferencia.

