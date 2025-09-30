Colombia

Cayó el premio ‘gordo’ de MiLoto: esta es la millonada que se llevará el ganador en el departamento de Caquetá

El sorteo 406 de Miloto premió a un habitante de Caquetá con la cifra más alta registrada en la región, mientras más de quince milo personas resultaron beneficiadas en todo el país

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

MiLoto cayó en Caquetá -
MiLoto cayó en Caquetá - crédito Baloto

Un residente del departamento de Caquetá se convirtió en el nuevo acreedor del premio mayor de seiscientos millones de pesos en el sorteo número 406 de Miloto, según informó el Operador Nacional de Juegos (ONJ) en la mañana del martes 30 de septiembre.

Esta es la primera vez que el principal premio de este juego recae en esa región.

El boleto ganador fue adquirido bajo la modalidad automática a través de la red comercial SuperGiros y los números sorteados fueron 09, 10, 11, 27 y 34.

De acuerdo con el comunicado, el sorteo entregó más de 707 millones de pesos en premios a 15.290 ganadores en todo el país.

Desde su lanzamiento, Miloto ha pagado 1.944.112 premios por un valor total de 32.551 millones de pesos entre el 20 de octubre de 2023 y el 28 de septiembre de 2025.

Además, la empresa reportó aportes a la salud de los colombianos por 14.480 millones de pesos.

El próximo sorteo de Miloto inicia con un acumulado de 120 millones de pesos. Para reclamar el premio, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones en el sitio web oficial.

