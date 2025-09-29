Colombia

Sisbén actualizó su guía para acceder a programas sociales en Colombia y Bogotá: conozca el abecé

La base de datos oficial, gestionada por el DNP, determina grupos de población que pueden recibir apoyos estatales, garantizando transparencia y equidad en la asignación de beneficios sociales en el país

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Sisbén no otorga subsidios
El Sisbén no otorga subsidios directamente, pero es el primer paso para acceder a ayudas estatales - crédito Johan Largo/Infobae

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es la principal base de datos oficial para clasificar a los hogares según sus condiciones socioeconómicas en Colombia. Esta herramienta, administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y gestionada localmente por entidades como la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá, cumple un papel decisivo a la hora de definir la población que puede ser priorizada en el acceso a subsidios estatales y otros programas de protección social.

Pese a que el Sisbén no adjudica ayudas ni subsidios de manera directa, constituye el primer paso para quienes esperan acceder a la oferta de ayudas disponibles. Con ese propósito, la Secretaría Distrital de Planeación puso a disposición de la ciudadanía una nueva edición actualizada del documento “ABC del Sisbén”, dirigido a explicar de modo claro y accesible el funcionamiento de este sistema.

El material responde a las preguntas más frecuentes sobre el Sisbén, incluidos sus objetivos, mecanismos de clasificación, los trámites para registrarse y los canales de atención habilitados en la capital del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cómo funciona el Sisbén en Colombia

El Sisbén funciona como una herramienta de clasificación y focalización. Mediante una encuesta que recoge datos sobre las condiciones reales de los hogares, el DNP determina un grupo de clasificación para cada núcleo familiar. Así, el Estado puede identificar a la población que requiere intervención prioritaria y enfocar recursos, mitigando desigualdades y facilitando el acceso equitativo a servicios y programas.

Todos los residentes en Colombia,
Todos los residentes en Colombia, nacionales o extranjeros, pueden solicitar la inclusión en el Sisbén con los documentos requeridos - crédito Colprensa

Pueden solicitar su inclusión en el Sisbén todas las personas residentes en Colombia, nacionales o extranjeras, siempre que cumplan con los documentos de identidad exigidos, como la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal (PPT) para extranjeros. No existe un límite de edad, nivel educativo ni condición laboral para solicitar la encuesta.

Aunque el sistema no contempla criterios diferenciados para poblaciones especiales —por ejemplo, para personas con discapacidad, adultos mayores o comunidades étnicas—, la administración pública dispone de instrumentos adicionales para garantizar la atención de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

La asignación de los grupos del Sisbén se realiza exclusivamente a partir de la información que los hogares reportan en la encuesta y según reglas automáticas definidas por el DNP. Ni los funcionarios ni otros intermediarios pueden alterar la clasificación. Es importante resaltar que el trámite es gratuito y las condiciones reflejadas en el registro determinan la ubicación dentro de los grupos, sin posibilidad de modificar o ajustar la posición por otras vías.

La Secretaría Distrital de Planeación
La Secretaría Distrital de Planeación lanzó el 'ABC del Sisbén' para explicar el sistema y resolver dudas frecuentes - crédito Secretaría Distrital de Planeación

Para resolver dudas y facilitar procesos, la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá dispone de múltiples canales de atención:

  • La línea telefónica 195, servicio disponible para orientación general, consultas de resultados y validación de encuestadores
  • La página web oficial (www.sdp.gov.co), donde la sección Sisbén ofrece información detallada y acceso al trámite para primeras encuestas
  • El correo electrónico radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co para peticiones, quejas o sugerencias; atención presencial en los 18 puntos de la Red Cade y SuperCade en la ciudad; además de jornadas móviles y ferias institucionales en distintos sectores.
  • El trámite también puede realizarse mediante radicación física ante la Secretaría Distrital de Planeación.

Sobre los mitos y realidades del sistema, las autoridades aclaran que el Sisbén no es un programa de subsidio ni presta servicios de salud; tampoco asegura automáticamente la entrega de ayudas económicas, ya que su función es la de identificar y clasificar a la potencial población beneficiaria. La inclusión en la base de datos no afecta el historial crediticio, la información es confidencial y de uso exclusivamente social. Asimismo, ninguna persona puede exigir pagos, favores o influencias para mejorar la clasificación, y cualquier intento debe ser denunciado formalmente.

La ciudadanía puede consultar y hacer seguimiento de su trámite a través de los canales habilitados, y también participar en jornadas territoriales organizadas por la entidad. El calendario de actividades y los eventos informativos están disponibles en la web de la Secretaría de Planeación.

Temas Relacionados

Sisbén Departamento Nacional de Planeación Secretaría Distrital de Planeación Red Cade Colombia Bogotá Programas sociales Clasificación socioeconómica SuperCade Protección socialColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Mujer le propinó fuerte golpiza a una menor en plena vía pública de Melgar, y nadie intervino: esto fue lo que pasó

El hecho ocurrió en el Tolima y desató polémica por la forma en cómo la adulta agredió a su hija

Mujer le propinó fuerte golpiza

Testigo niega que el ministro de Defensa haya censurado al presidente de la Cámara en reunión de seguridad: “Nadie lo mandó a callar”

En entrevista con Infobae Colombia, una fuente presencial contradijo la versión de Julián López, asegurando que el ministro Pedro Sánchez no lo silenció y que las restricciones respondieron a protocolos legales y de confidencialidad no acatados por el parlamentario y su equipo

Testigo niega que el ministro

A la cárcel fue enviado Jhon Torres Murcia, señalado de abusar y asesinar a la hija de su pareja en una vivienda de Mosquera

Para las autoridades, el sujeto le quitó la vida a la menor como parte de diferentes intimidaciones que venía adelantando contra la madre de la víctima

A la cárcel fue enviado

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Qué serie ver esta noche

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández igualó registro de Luis Díaz en el fútbol europeo durante el 2025

Este será el nuevo entrenador de James Rodríguez en el Club León: ya hubo un primer encuentro entre DT y capitán

La selección Colombia está en el top 10 de las más valiosas de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: este es el ranking