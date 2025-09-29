Colombia

Presidente de la Cámara denunció que el ministro de Defensa “lo mandó a callar” en medio de un consejo de seguridad en Palmira

Julián López aseguró que Pedro Sánchez le impidió exponer cifras de homicidios. Además, su equipo también habría sufrido una serie de agresiones y restricciones en el mismo evento

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Julián López afirmó que fue silenciado durante una sesión oficial, mientras su equipo sufrió agresiones y restricciones, en medio de un debate sobre la crisis de violencia en el Valle del Cauca - crédito @Julianlopezte / X

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció el domingo 28 de septiembre que fue silenciado durante un Consejo de Seguridad en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, y que su equipo de trabajo sufrió incidentes de censura y agresiones físicas.

El encuentro, presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, había sido convocado tras el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el relato de López, los hechos representaron un episodio que puso en entredicho la libertad de expresión y el ejercicio del control político en escenarios oficiales.

Durante la sesión, López tomó la palabra para presentar indicadores sobre la creciente inseguridad en el Valle del Cauca. El congresista expuso que “del 2020 a hoy nosotros llevamos más de 13.100 homicidios”, y desglosó cifras anuales de asesinatos: más de 2.000 en cada uno de los años 2020, 2021, 2022: “Ya casi 1.700 en lo que va de 2025”, puntualizó.

López acusó al ministro de
López acusó al ministro de Defensa y a la Gobernación del Valle de silenciarlo y restringir la labor de su equipo - crédito X

Para el funcionario, estos números evidencian un deterioro persistente en la seguridad departamental y justifican la necesidad de respuestas más estrictas por parte de las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó de manera inmediata tras la intervención del presidente de la Cámara y, de acuerdo con el testimonio de López, le exigió interrumpir su exposición.

“El ministro me mandó a callar, me dijo que ese no era el escenario para el proselitismo”, expresó López en su denuncia pública. El congresista sostuvo que su discurso no tenía fines políticos, sino que buscaba exigir soluciones reales ante la problemática de violencia: “Aquí lo que estamos haciendo es contar la verdad”.

El incidente alcanzó mayor nivel de controversia poco después, cuando, tal como relató López a través de su perfil oficial en X, el equipo de comunicaciones que lo acompañaba fue despojado de sus teléfonos por personal de la Gobernación del Valle del Cauca.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, denunció censura y agresiones durante un Consejo de Seguridad en Palmira - crédito @Julianlopezte / X

El representante detalló que sus colaboradores fueron obligados a borrar los videos grabados durante la sesión y, además, que su secretaria privada fue “empujada y obligada a retirarse del lugar” por integrantes del equipo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“A mi asistente, a mi secretaria privada, la estrujaron el equipo de Dilian Francisca Toro”, relató el presidente de la Cámara en un video difundido en redes sociales.

López aseguró que estas restricciones incluyeron la prohibición de intervenir en la rueda de prensa oficial posterior al encuentro. El congresista afirmó que Pedro Sánchez habría permitido únicamente la participación de la gobernadora y los alcaldes, excluyéndolo como presidente de la Cámara.

El ministro de Defensa dijo allí que yo no podía asistir a la rueda de prensa, que solamente estaba invitada la gobernadora y los alcaldes”, reiteró el parlamentario, que solo fue autorizado a aparecer en la fotografía protocolaria.

Durante su denuncia, el presidente de la Cámara subrayó que la dinámica del Consejo de Seguridad respondía más a un “comité de aplausos” que a un foro de debate constructivo sobre la crisis de violencia.

El congresista expuso cifras alarmantes
El congresista expuso cifras alarmantes de homicidios en el Valle del Cauca y exigió respuestas efectivas - crédito captura de pantalla

A juicio de López, la sesión careció de autocrítica y de propuestas efectivas para enfrentar fenómenos como homicidios, secuestros y extorsiones. “Los indicadores son alarmantes... pero pareciera que estuviéramos en un comité de aplausos”, insistió.

El conflicto político se acentuó cuando López cuestionó públicamente el manejo de los recursos de la sobretasa de seguridad en el departamento del Valle, una partida que según el legislador suma $56.000 millones de pesos destinados, entre otros, a la contratación de 340 personas con el título de “asesores de convivencia”.

El presidente de la Cámara pidió explicaciones claras a la gobernadora Dilian Francisca Toro acerca del destino de estos fondos y exigió transparencia en el uso de los recursos públicos.

“Gobernadora, no ha explicado la plata de la sobretasa de seguridad en qué la está invirtiendo, porque como vemos hasta ahora, solo politiquería contratando más de trescientas cuarenta personas en unos supuestos asesores de convivencia”, cuestionó López.

El equipo de López fue
El equipo de López fue obligado a borrar videos y su secretaria privada sufrió agresiones físicas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En el video publicado en X, López reiteró: “No pensaba hacer público lo sucedido hoy en el Consejo de Seguridad, pero al escuchar los relatos de mi equipo entendí que no podía quedarme callado. Fue un momento de profunda impotencia”.

Añadió que, tras la sesión, su equipo se retiró del lugar con la sensación de haber sido censurado y maltratado: “Al final del día nos quedamos con las manos vacías y lo más grave, el Valle del Cauca sin ningún norte en seguridad”.

Es de mencionar que, hasta el cierre de esta nota, ni el Ministerio de Defensa ni la Gobernación del Valle han emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones de López.

Temas Relacionados

Julián LópezPedro SánchezDilian Francisca ToroCámara de RepresentantesGobernación del ValleCensuraColombia-Noticias

Más Noticias

Hay preocupación por aumento de colombianos asesinados y desaparecidos en México: las cifras “son de horror”

El cónsul Alfredo Molano reportó alarmantes cifras y urgió a las autoridades de ambos países a tomar medidas serias, mientras familiares de víctimas reclaman visibilidad y justicia ante la ola de violencia

Hay preocupación por aumento de

Hallaron cuerpo sin vida envuelto en una cobija, con los pies amarrados y con impactos de bala: víctima ya fue identificada

El hallazgo movilizó a vecinos y autoridades, mientras la investigación busca esclarecer los hechos detrás del crimen registrado en Dosquebradas, Risaralda

Hallaron cuerpo sin vida envuelto

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: todo lo que debe saber del concurso de belleza que elegirá a la representante a Miss Universo

Entre las candidatas hay mujeres casadas con hijos, deportistas e incluso, la primera mujer transgénero que compite por la corona en el certamen organizado por el Canal RCN

EN VIVO | ‘Miss Universe

Madre palestina de cuatro hijos fallecidos en Gaza dirigió carta abierta a Gustavo Petro: estás fueron sus palabras

Alaa Al Qatrawi, escritora de poesía, describió las palabras del presidente como un acto de verdad que muchos otros líderes no se han atrevido a pronunciar

Madre palestina de cuatro hijos

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Fernando Salazar, dirigente del conjunto antioqueño, habría protagonizado una nueva polémica en medio de la victoria 3-1 de su equipo frente al cuadro vallecaucano

Jugador del Deportivo Cali denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | ‘Miss Universe

EN VIVO | ‘Miss Universe Colombia: el reality’: Inicia con Altafulla cantando y el desfile inaugural

SinB encabeza el ranking K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Deportes

Jugador del Deportivo Cali denunció

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águilas Doradas: “Eso no puede suceder”

Decenas de hinchas del América que asistieron al Pascual Guerrero se enfrentaron por un futbolista del cuadro Escarlata

Hinchas del Tolima y del Medellín se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro en pleno partido

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”