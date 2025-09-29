El exministro Daniel Palacios le pidió a la primera ministra Giorgia Meloni “revisar el estatus” de Petro como ciudadano italiano: “Por su abierto apoyo a grupos narcoterroristas”

El exministro y precandidato presidencial Daniel Palacios solicitó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que reevalúe la ciudadanía italiana del presidente colombiano, argumentando cambios en los motivos originales y presunto apoyo a grupos ilegales - crédito Colprensa/Presidencia

Daniel Palacios, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque y actualmente es precandidato presidencial, ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Sus declaraciones reflejan una postura crítica frente a las políticas y decisiones de la actual administración, consolidando su perfil como un opositor.

En ese contexto, el exministro Daniel Palacios afirmó en una publicación en su cuenta de X que remitió una carta a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con el propósito, según él, solicitar una revisión del estatus de Gustavo Petro, pues el primer mandatario tiene nacionalidad de ese país.

Palacios argumenta que existen cambios en los fundamentos que permitieron la concesión de la nacionalidad italiana al presidente colombiano y señaló su supuesto respaldo a organizaciones que califica como “narcoterroristas”.

“He enviado una carta a la Primera Ministra Italiana, @GiorgiaMeloni, a fin de que pueda revisar el estatus de @petrogustavo, por cuanto han cambiado las bases que le otorgaron su nacionalidad y, además, por su abierto apoyo a grupos narcoterroristas. Juntos protegemos la libertad”, escribió el exfuncionario público y precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En la carta, se expone que podría considerarse la anulación de dicha nacionalidad, con el argumento de que los motivos originales para concederla han sufrido alteraciones significativas.

El texto sostiene que el presidente colombiano ha adoptado comportamientos recientes que ponen en duda la justificación para conservar ese reconocimiento.

Entre los fundamentos expuestos, se incluyen los pronunciamientos realizados por Petro en Nueva York en septiembre de 2025, los cuales, según se alega, llevaron a la revocatoria de su visa para ingresar a Estados Unidos, así como su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y a la causa palestina. De acuerdo con el precandidato, estas posturas podrían contradecir los valores promovidos por la Unión Europea.

La carta además argumenta que la nacionalidad italiana de Petro, adquirida por ascendencia familiar y en un periodo en que su seguridad estaba en riesgo por su pasado en el M-19, ha perdido justificación dado que ahora, en calidad de presidente, dispone de protección oficial, de acuerdo con lo expuesto por Palacios en su carta.

En la carta dirigida a la primera ministra de Italia, Daniel Palacios manifestó: “Entiendo que la revocación de la ciudadanía es un procedimiento excepcional regulado por la legislación italiana (Ley n. 91/1992 y sus modificaciones), que requiere evidencia de actos incompatibles con la lealtad al Estado italiano o de obtención fraudulenta. Por ello, solicito que se inicie un proceso de revisión oficial, involucrando al Ministerio del Interior y otras instancias pertinentes, para evaluar si persisten los fundamentos para mantener esta ciudadanía”.

Y finalizó la misiva diciendo lo siguiente: “Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y confío en que, en aras de preservar la integridad de la ciudadanía italiana, se tomarán las medidas apropiadas. Quedo a disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda ser requerida”.

Esta solicitud se produce en medio de la polémica generada por la anulación del visado por parte de Estados al presidente Gustavo Petro, medida adoptada tras las declaraciones que realizó el 26 de septiembre en Times Square, Nueva York, pocos días después de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La controversia por sus palabras ha intensificado el debate público y ha dado pie a nuevas acciones por parte de opositores como Daniel Palacios.

La cancelación de la visa generó impacto por la cercanía temporal con sus intervenciones públicas internacionales y por la elección del escenario estadounidense para expresar sus opiniones. Una creciente atención mediática se centra en las repercusiones diplomáticas y políticas de estos hechos.