Colombia

Benedetti salió en defensa de Petro: “Varios igualados y arribistas se alegran porque le quitaron la visa por decir la verdad en la ONU”

El ministro del Interior cuestionó en su cuenta en X el entusiasmo de figuras políticas y sociales tras la anulación de la visa del mandatario colombiano por parte del Gobierno Trump

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Armando Benedetti salió en defensa
Armando Benedetti salió en defensa de Gustavo Petro por la decisión del gobierno americano de revocarle la visa al mandatario colombiano

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió abiertamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la revocatoria de la visa al mandatario colombiano.

En un mensaje difundido en su red social de X, Benedetti criticó la reacción de algunos sectores políticos y sociales que celebraron la decisión estadounidense.

Según el congresista, la retirada de la visa a Petro respondió a su postura sobre el conflicto en Palestina expuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Benedetti señaló que “varios igualados y arribistas se alegran porque le quitaron la visa a @petrogustavo por decir la verdad en la ONU”.

El exembajador cuestionó la importancia que ciertos grupos otorgan al acceso a visas estadounidenses, indicando que este tema solo concierne a una minoría de colombianos.

En un video compartido también a través de X, Benedetti indicó que “el tema de las visas es otra vez una narrativa y un problema de la clase alta, de la clase media alta y de los igualados. Porque más o menos el doce por ciento de la población colombiana es la que puede viajar a Estados Unidos, es la que tiene que salir a conseguir visa y más o menos un veinticinco por ciento de esas visas son rechazadas”.

