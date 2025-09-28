Quintero, en inglés, le respondió a Bernie Moreno sobre insinuaciones sobre origen de sus recursos: “Su calumnia dice más sobre usted que sobre mí”

A través de las redes sociales se intensificó la discusión entre el acusado exlacalde de Medellín Daniel Quintero y el congresista norteamericano Bernie Moreno - crédito Alcaldía de Medellín - REUTERS

A la par de la controversia con el subsecretario de Estado de los EE. UU., Cristopher Landau, Daniel Quintero Calle, acusado exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, le salió al paso a los señalamientos del senador estadounidense Bernie Moreno: que en sus redes sociales hizo graves insinuaciones sobre lo que sería el origen de los recursos del exmandatario distrital.

La controversia entre Quintero y Moreno, escaló tras las recientes declaraciones de este último sobre las investigaciones que involucran a Quintero en la Fiscalía: por las que tendrá que ir a los estrados para responder por el caso Aguas Vivas, en el que se le sindica de haber estipulado supuesta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer a privados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Moreno en su perfil de X, aseguró que indagará “dónde había estado escondiendo su dinero” el exalcalde Quintero. Ante esta acusación, el implicado respondió de manera contundente y, con un mensaje en inglés, le salió al paso a las acusaciones del congresista de corte republicano, hermano del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

Con esta publicación, el exalcalde Daniel Quintero protagonizó una fuerte respuesta al senador republicano Bernie Moreno, que hizo sorprendentes insinuaciones - crédito @quinterocalle/X

“Su calumnia dice más de usted que de mí. Si encuentra algo, será dignidad y coherencia, las mismas que perdió al guardar silencio ante el exterminio del pueblo palestino”, replicó Quintero, según la traducción de su comunicación; en una polémica que surgió luego de que en sus perfiles el exburgoamestre defendió el accionar del presidente Gustavo Petro y puso a disposición su visa.

Los motivos por los cuales Quintero está en la mira de la justicia

Es válido precisar que Quintero, y un grupo de exfuncionarios de su administración, fueron imputados y acusados por la presunta intención de pagar con recursos públicos más de 40.500 millones de pesos a empresas privadas y a un particular por un predio conocido como Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y Las Palmas; cuando este terreno ya sería propiedad del distrito desde diciembre de 2019.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero irá a juicio por el caso Aguas Vivas, tras radicarse el escrito de acusación por parte de la Fiscalía - crédito suministrada a Infobae - @Tyche78Tyche/X

En consecuencia, el juicio contra Quintero por este mediático expediente, en el que ha tratado de involucrar al hoy alcalde, Federico Gutiérrez, está programado para comenzar el 21 de noviembre de 2025 a las 3:00 p. m. Una jornada que se llevará a cabo la audiencia de acusación en el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en la que se formalizarán los cargos y las pruebas recopiladas.

Lo llamativo es que el exmandatario local podría llegar a esta diligencia judicial como ganador de la consulta interna del Pacto, en la que enfrentará en las urnas el domingo 26 de octubre al senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, que se mantuvieron en la contienda tras el sacudón que se registró el viernes 26 de septiembre, en el que seis precandidatos se bajaron de su aspiración.

El exalcalde de Medellín agregó que, por motivos de dignidad y principios, dejó vencer su visa estadounidense tras los hechos ocurridos en Gaza durante la administración de Donald Trump - crédito @QuinteroCalle

Son ellos, el exsenador y exdirector del DPS Gustavo Bolívar, las parlamentarias María José Pizarro y Gloria Flórez, las exministras Susana Muhamad y Gloria Inés Ramírez, el abogado Alí Bantú y, del mismo modo, el exjefe de Despacho Alfredo Saade. De esta forma, empezó a depurarse el grupo de aspirantes al primer cargo de la nación, de cara a los comicios del 31 de mayo del 2026.

En su defensa, es válido precisar, Quintero también se despachó contra Landau, con un video en sus perfiles. “Puedes venir por la visa cuando quieras, eso depende totalmente de ti. A diferencia de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, yo no me vendo. Mi compromiso es con Colombia y con la humanidad", afirmó Quintero, que dijo que no se doblegará ante presiones o amenazas en su contra.