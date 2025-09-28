Colombia

Piter Albeiro contestó a declaraciones de Juan Carlos Pinzón sobre el plebiscito: “Están los videos haciendo campaña y pidiendo que votaran por el sí”

Las afirmaciones de Juan Carlos Pinzón respecto a su voto en el plebiscito generaron reacciones en plataformas digitales, donde usuarios y figuras públicas como Piter Albeiro cuestionaron la coherencia de su postura

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El comediante Alejandro Leiva, conocido
El comediante Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, contradijo públicamente a Juan Carlos Pinzón tras sus declaraciones sobre el plebiscito, señalando que existen videos donde Pinzón promovía el voto por el sí - crédito @piteralbeiro / Instagram

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón en una entrevista con Revista Semana anunció oficialmente su candidatura presidencial. Durante la conversación, Pinzón resaltó su experiencia en seguridad nacional y en la lucha contra las bandas criminales del país. Además, reveló que votó ‘no’ en el plebiscito, explicó las razones por las que Juan Manuel Santos lo habría retirado del Gobierno y afirmó contar con la experiencia y el respaldo necesarios para dirigir el país.

Las declaraciones de Pinzón generaron múltiples reacciones en redes sociales. Un usuario de la red social X destacó la importancia de sus palabras, mientras que Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, respondió a las afirmaciones de Pinzón sobre el plebiscito al señalar: “Están los videos haciendo campaña y pidiendo que votaran por el sí”.

Un usuario de X, identificado como @Resurgo, resaltó la postura de Juan Carlos Pinzón frente al plebiscito y su distancia respecto al proceso de paz del Gobierno Santos. El comentario subrayó sus críticas a la suspensión de la aspersión aérea, la justicia transicional y el trato hacia exintegrantes de grupos armados.

“Pinzón aquí confirma que votó ‘No’ en el plebiscito por la paz y se distanció del proceso del Gobierno Santos, oponiéndose a decisiones como la suspensión de la aspersión aérea y criticando la ‘impunidad’ de la JEP y el ‘trato VIP’ a criminales”, comentó el internauta en su mensaje.

El comediante Piter Albeiro respondió al usuario @Resurgo_ en X contradiciendo la versión de Juan Carlos Pinzón sobre el plebiscito y señalando incoherencias en sus declaraciones.

Piter Albeiro cuestionó lo dicho
Piter Albeiro cuestionó lo dicho por Pinzón sobre su voto en el plebiscito - crédito @PITERALBEIRO

“MENTIRA NO ENGAÑEN están los videos de Pinzón haciendo campaña y pidiendo que votaran por el SÍ PINZÓN ES SANTOS NO SE DEJEN ENGAÑAR (sic)”, escribió el comediante por medio de un mensaje en su cuenta de la red social antes mencionada.

La publicación de Leiva no pasó desapercibida pues tuvo múltiples respuestas en dicho mensaje. Un ejemplo de esto fue la usuaria @leylaponcedleon quien le contestó lo siguiente: “No satanicen porque alguien, en este caso JC Pinzon, votó por el si. Fico Gutiérrez lo hizo, ¿les parece que ha salido “Santista”? Dejen de estar buscando perfección. Hay en ese ramillete abultado de candidatos ninguno es a prueba de nada". A lo anterior Piter Albeiro contestó: “Fico no era funcionario de la epoca ni estaba metido en el gobierno.Pregunta: O sea que ud cree que hoy Juan Manuel Santos es de nuestra orilla politica y tiene un espacio entre nosotros??? Contesteme por favor (sic)”.

Otra de las respuestas a la publicación del comediante fue la del usuario @zorzo96_luis, que cuestionó las posibilidades políticas de Juan Carlos Pinzón y enfatizó la importancia de la unidad. “Pinzón no tiene la fuerza ni los votos para llegar, ¿para qué buscamos enemigos con votos amigos? Unidos es el camino, no hagamos más fuerte la asquerosa izquierda”, escribió como respuesta el internauta.

A esto el comediante respondió: “Si tiene la fuerza, Juan Manuel Santos y grupos empresariales que ven como sus candidatos se desinflaron ahora quieren a como de lugar poner otro caballito de batalla y ahora un poco de tuiteros que se hacian pasar por gente decente y coherente sin sonrojarse defienden a un santista (sic)”.

