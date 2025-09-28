Paloma Valencia arremetió contra Petro por publicación sobre Álvaro Uribe: “Fue un guerrillero fracasado”

La senadora del Centro Democrático comparó al presidente Petro con otros políticos cuestionados - crédito Colprensa/Presidencia

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, publicó una crítica en su cuenta de X en relación con comentarios que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la situación jurídica actual del exmandatario Álvaro Uribe Vélez. El mandatario celebró el hecho de que el ex jefe de Estado esté gozando de su libertad mientras se define su caso en segunda instancia.

“Saludando godos, en tierra de grancolombianos, bien. Uribe goza de su libertad, todo ser humano debe ser libre, aunque no se agradezca nuestra bondad democrática. Al enemigo se le consiente, para que no mate”, escribió el presidente en la red social.

Afirmó, además, que en ningún momento emitirá órdenes que afecten a la familia o los bienes del exmandatario. Recordó, incluso, que esto ya lo había informado con anterioridad, personalmente, y con la presencia del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un magnicidio.

“El estado democrático y bolivariano, el estado de la espada de Bolívar lo protege, y no dejará que sus derechos sean inculcados, pero, también dice que no serán inculcados los derechos de las demás personas. La humanidad debe ser el conjunto de las personas libres, en todos los lugares del planeta”, añadió.

La congresista Paloma Valencia rechazó la publicación del jefe de Estado, comparándolo con distintos políticos, entre ellos el dictador Hugo Chávez en Venezuela, el expresidente Fidel Castro en Cuba y el expresidente de Chile Salvador Guillermo Allende.

Asimismo, recordó su pasado en el M-19, una organización guerrillera responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Solo rescató su trabajo en el Congreso de la República y cuestionó su gestión como alcalde de Bogotá y como presidente de la República.

“Petro se cree Chávez pero no tiene ni el carisma ni el respaldo popular. Se cree Castro no tiene labia y ni siquiera la barba. Querría ser Allende pero a nadie se cruzaría por la mente darle un golpe. Fue un guerrillero fracasado, un buen senador, un alcalde mediocre y un pésimo presidente”, escribió la congresista en su cuenta de X.

En otra publicación, la senadora y precandidata cuestionó al primer mandatario por el discurso que dio en Times Square (Nueva York) en contra del presidente Donald Trump en medio de unas manifestaciones que se llevaron a cabo en favor de Palestina. Las tropas israelíes son señaladas de perpetrar un genocidio en la Franja de Gaza y Estados Unidos respalda Israel.

El primer mandatario instó al Ejército norteamericano a no obedecer las órdenes del presidente Trump y no apuntar sus armas contra la “humanidad”. “Desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, dijo el jefe de Estado.

Como consecuencia, Estados Unidos le revocó la visa al mandatario al considerar que sus palabras fueron incendiarias e innecesarias.

Valencia rechazó la intervención de Petro, asegurando que el mandatario actuó conforme a sus propios intereses y opiniones, sin considerar las afectaciones que podrían tener los colombianos. “Un presidente que pone por encima de los intereses de los ciudadanos que dice representar, sus ínfulas de ser notorio, solo hace el ridículo. Cada vez más pequeño”, escribió.

Posteriormente, la Cancillería se pronunció por medio de un comunicado, en el que rechazó la medida que tomó el Gobierno Trump en contra del presidente. “Negar o revocar una visa – como arma diplomática – atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras”, indicó.