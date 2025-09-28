LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

LosPetitFellas publicaron esta semana su nuevo álbum 'El Plan Nuestro de Cada Día’' - crédito cortesía OneRPM

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Diego Daza y Rolando Ochoa se juntaron en el LP ‘La Avalancha’

Uno de los principales exponentes del vallenato en los últimos años se juntó con el acordeonero hijo del legendario Calixto Ochoa para presentar esta placa, la primera que graban juntos y que tomó más de cinco meses de trabajo, según dio a conocer su entorno.

“Este álbum contiene canciones para todos los gustos; temas de amor, despecho, alegres y parranderas para que todos puedan gozar de esta producción”, detalló el comunicado de prensa.

Andy Rivera y Nanpa Básico estrenan ‘’A La Antigua’’

El romanticismo regresa con fuerza de la mano de esta colaboración que se enfoca en destacar la esencia del amor puro, perfecta para el mes del Amor y la Amistad.

El productor colombiano Milo Beat lanza su primer álbum de estudio, ‘G3N3SIS’

Compuesto de 10 temas, el primer larga duración del caleño reúne una cuidada selección de talentos que aportan su propia identidad y matices al álbum: Natan & Shander, Xclusive, Mari La Carajita, Breko, Déjota, Jesda, Osman, Kapla & Miky, Juligan y Blackiebwoy.

“Es una experiencia donde quiero y busco que el oyente conecte en un nivel emocional y trascendental. No es solo un álbum para escuchar, es una experiencia inmersiva”, aseguró en un comunicado de prensa. Prueba de ello es que su lanzamiento incluye un short film.

Junior Zamora presenta “Rico”, segundo adelanto de su próximo EP

El caleño vuelve a explorar una combinación de afrobeat y R&B en Rico, acompañado de un videoclip que muestra al cantante convertido en su alterego “Jay” disfrutando de la noche, la fiesta, la sensualidad, y el baile de dos personas que se están conociendo.

“Este EP está pensado para disfrutar un verano en Cali, vaporoso, caliente, cercano, sensual, excitante, para bailar pegadito, a oscuras, misterioso y todo esto es lo que queríamos transmitir en Rico”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

Alkilados presenta el video oficial de “Salva-Vidas”

El dúo colombiano presentó el audiovisual de una de las canciones más representativas de su más reciente álbum KOA. Dirigido y producido por Mycelio, estudio creativo fundado por Juanito Gálvez (que también participó del montaje de Jhonny Rivera en el Movistar Arena de Bogotá), traslada la esencia de la playa a la ciudad con una propuesta divertida y colorida, donde la agrupación se tomó las calles de su natal Pereira llevando su fiesta playera a distintos lugares icónicos de la “perla del Otún”.

Wonderfox presenta su LP ‘De la nostalgia y otros placeres’

El tercer larga duración del proyecto de Isabel Valencia es un salto de ambición significativo frente a los previos. Desde la producción, los arreglos y las interpretaciones, es una colección de temas donde cada detalle está cuidado al milímetro. Incluso en los momentos más guitarreros, construir los momentos de calma que preceden la tormenta parecen una condición no negociable para la cantautora.

En pistas como Luna o Canción para los que se van es como si Isabel estuviese inmersa en una búsqueda a conciencia de la “canción perfecta”. Hay trazos post-punk, momentos más pop rock, otros más inquietantes por las atmósferas que presenta como en Vuelve El Invierno, conformando su trabajo más redondo hasta la fecha.

LosPetitFellas publican su LP ‘El Plan Nuestro de Cada Día’

Grabado y concebido durante un viaje en México —donde la banda reside actualmente— ese larga duración es la muestra de dos años de trabajo “con las tripas, el groove, la alegría y el dolor”, según lo expresó el grupo en un comunicado de prensa. A lo largo de 14 pistas demuestran un rango sonoro y lírico determinado a capturar a toda costa los vaivenes de la carretera.

“Pensar que somos los mismos es creer que el agua del río que pasó ayer es la misma de hoy. Encontrarán nuevos géneros y formas de presentarnos en el ahora, pero también nos escucharán siendo los mismos. No nos reinventamos: cambiamos, como es natural.”, expresó el grupo.

Nasa Histoires presenta “Garras”

La agrupación boyacense presenta una de sus pistas más intensas, descrita como una de “un tono cowboy futurista” por el propio grupo.

Descrita como ”una persecución narrada desde la perspectiva de la presa", fue la última canción en componerse entre las elegidas para el que será su tercer trabajo de estudio y, curiosamente, la primera en publicarse.

Ácido Pantera presenta “Pájaro Cantor”, su aporte al soundtrack de EA Sports FC 26

El trío colombiano, fiel a esa comunión entre lo tropical y la electrónica más bailable y ligada al house, publicó el tema que forma parte de la banda sonora de EA Sports FC 26, una pista hipnótica que contó con la participación en la voz de Cantora de Barro, colaboradora habitual del grupo.

“Un sueño hecho realidad: lo jugamos desde niños y ahora nuestra música hace parte de su playlist (...) Es un honor llevar la música colombiana por el mundo y esperamos que ganen muchos partidos inspirados con nuestro sonido. ¡Que ruja la Pantera!”, expresaron en su cuenta de Instagram.

Pipe Bueno y Luis Vega estrenan “No Tengo Valor”

Luego de una experiencia colectiva inolvidable durante la grabación del videoclip en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Pipe Bueno lanza oficialmente su colaboración con el artista boliviano Luis Vega. Se trata de una balada ranchera directa y emocional, que se enfoca en el acto de decir la verdad como un acto necesario, aunque duela.

Farruko sumó a Jessi Uribe en “Brutos”

Invitado por el puertorriqueño, el cantante de música popular continúa apostando por su proyección internacional, ahora con una pista que fusiona ritmos urbanos con matices populares y tropicales que reflejan la diversidad cultural de Latinoamérica.

Rauw Alejandro publica su anticipado LP ' Cosa Nuestra: Capítulo 0′

El boricua continúa redefiniendo el panorama musical global con el lanzamiento de su esperado sexto álbum de estudio, a través de Sony Music Latin. A lo largo de 14 canciones propone un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña, reverenciando al Caribe como un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria. La producción incluye colaboraciones con Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One y Saso.

Los Cafres presenta su nuevo sencillo “Las Preguntas

Luego de presentar Viento en marzo, el grupo argentino de reggae presenta una nueva composición en la que se proponen ahondar en la curiosidad como motor de vida, con los ritmos y arreglos que caracterizan al grupo liderado por Guillermo Bonetto.

Miley Cyrus publica la versión extendida de ‘Something Beautiful’

Tras el éxito de crítica de su más reciente larga duración, la norteamericana hizo el lanzamiento de una edición de lujo que incluye como novedades Secrets, grabada con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, inspirada en su padre, Billy Ray Cyrus.

“Escribí esta canción sobre mi padre porque quería que me lo contara, aunque fueran secretos, aunque yo no quisiera saberlo, quería ser yo quien se sintiera lo suficientemente seguro como para contárselo”, contó en el podcast Reclaiming de Monica Lewinsky.

La otra pista es Lockdown, una colaboración de 13 minutos con David Byrne.

Doja Cat presenta su nueva placa ‘Vie’

La norteamericana publicó su quinto larga duración (inspirado en la palabra francesa para “vida”.

“A lo largo de este proyecto, ofrezco mi interpretación del amor, el sexo, el romance, el dolor y la maravilla dentro de una relación. Estas canciones pueden referirse a la relación con uno mismo o con los demás. Me conmueve profundamente el significado de la palabra ‘Vie’ porque sin vida no hay amor y sin amor no hay aventura. Este es un álbum aventurero, con homenajes y guiños a los años 80, 70 y 90, y quería darle mi propio toque moderno y personal”, expresó la artista en un comunicado de prensa.

Cardi B publicó su álbum ‘Am I The Drama?’

Tras su colaboración con Shakira en Puntería, la rapera publicó su segundo larga duración, compuesto de 21 canciones con colaboraciones de Cash Cobain, Janet Jackson, Kehlani, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker y Tyla.

Bob Moses revela “Blink”, sencillo que da título a su próximo larga duración

Los canadienses, que tienen programado su regreso a COlombia en 2026, publicaron esta semana el sencillo que da título al que será su cuarto álbum de estudio que se publicará en plataformas digitales el 17 de octubre. Con sintetizadores hipnóticos y un constante vaivén entre baile y atmósfera, fue compuesta por Tom Howie en apenas una hora.

“Fue catártico porque se sentía muy fiel a lo que estaba sintiendo y viviendo en ese momento de mi vida. La vida pasa tan rápido que a veces es difícil seguirle el ritmo. ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos? ¿Estamos alcanzando nuestras metas, pasando al siguiente nivel y creando la vida más significativa que podemos tener? Es mucho con lo que lidiar. Quizás lo mejor sea reconocer que estar presentes en el momento, apreciar nuestras experiencias y tener el valor de continuar el viaje es a menudo lo mejor que podemos hacer. Porque, en un abrir y cerrar de ojos, todo se acaba”, reflexionó en un comunicado de prensa.